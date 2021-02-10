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حالة تستمر حتى 8 مساءً.. سحب ممطرة ورياح على الباحة

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: المندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 8 مساءً.. سحب ممطرة ورياح على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: المندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
12:09 PM

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. سحب ممطرة ورياح على الباحة

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: المندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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