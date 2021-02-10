حالة تستمر حتى 8 مساءً.. سحب ممطرة ورياح على الباحة

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: المندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.