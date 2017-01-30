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الإمارات تعلن تعديلات لمنح جنسيتها  للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين

حاكم دبي: لاستبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تسهم بقوة في مسيرتنا التنموية

أعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد؛ اليوم، اعتماد تعديلات تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وقال حاكم دبي، عبر تويتر، صباح اليوم: بتوجيهات من رئيس الدولة -حفظه الله- اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تسهم بقوة في مسيرتنا التنموية.

وتابع: سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وأضاف: تمّ وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدُّره وتفوقه عالمياً.

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الإمارات تعلن تعديلات لمنح جنسيتها  للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين
سبق

أعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد؛ اليوم، اعتماد تعديلات تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وقال حاكم دبي، عبر تويتر، صباح اليوم: بتوجيهات من رئيس الدولة -حفظه الله- اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تسهم بقوة في مسيرتنا التنموية.

وتابع: سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وأضاف: تمّ وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدُّره وتفوقه عالمياً.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
11:18 AM

الإمارات تعلن تعديلات لمنح جنسيتها  للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين

حاكم دبي: لاستبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تسهم بقوة في مسيرتنا التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد؛ اليوم، اعتماد تعديلات تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وقال حاكم دبي، عبر تويتر، صباح اليوم: بتوجيهات من رئيس الدولة -حفظه الله- اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصّصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تسهم بقوة في مسيرتنا التنموية.

وتابع: سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وأضاف: تمّ وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدُّره وتفوقه عالمياً.

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