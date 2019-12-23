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المسابقات تنقل لقاء الاتحاد والفتح إلى مكة المكرمة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل لقاء الاتحاد أمام ضيفه الفتح السبت المقبل في الجولة الـ13 من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة "الشرائع".

وقالت اللجنة: "إن قرار النقل جاء نظراً إلى انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله بتجهيزات بطولة "السوبر الإسباني" والتي ستقام في مطلع يناير المقبل.

لجنة المسابقات ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسابقات تنقل لقاء الاتحاد والفتح إلى مكة المكرمة
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل لقاء الاتحاد أمام ضيفه الفتح السبت المقبل في الجولة الـ13 من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة "الشرائع".

وقالت اللجنة: "إن قرار النقل جاء نظراً إلى انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله بتجهيزات بطولة "السوبر الإسباني" والتي ستقام في مطلع يناير المقبل.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:38 PM

المسابقات تنقل لقاء الاتحاد والفتح إلى مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل لقاء الاتحاد أمام ضيفه الفتح السبت المقبل في الجولة الـ13 من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة "الشرائع".

وقالت اللجنة: "إن قرار النقل جاء نظراً إلى انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله بتجهيزات بطولة "السوبر الإسباني" والتي ستقام في مطلع يناير المقبل.

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