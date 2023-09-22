"مدني الشرقية": التحقيقات جارية لمعرفة أسباب حريق مدينة الجبيل الصناعية

اندلع في أحد المطاعم المعروفة بالمحافظة دون حدوث أي إصابات

أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني لـ"سبق"، أن فرق الدفاع المدني بالجبيل تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في أحد المطاعم المعروفة بالمحافظة وإخماد النيران قبل وصولها إلى المرسى المجاور ودون حدوث أي وفيات أو إصابات.

وقال إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الجبيل تلقى بلاغًا في تمام الساعة (٥:٥٤) من مساء هذا اليوم الأحد عن اندلاع حريق بأحد المطاعم بمحافظة الجبيل بكورنيش الفناتير، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحادث وتمت السيطرة على النيران، دون انتشارها وتطورها، ودون أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأوضح المقدم الشهراني أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

يُذكر أن المطعم المحترق يقع في المنطقة السكنية بالقرب من مركز مدينة الجبيل الصناعية.