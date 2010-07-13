توعدت بلدية ينبع أحد المغردين بالملاحقة القانونية بعد أن اتهمها بالإهمال تجاه أحد الميادين الواقعة على طريق أملج، موضحة أن الدوار الواقع على طريق أملج والذي يعتبر ناقلاً للحركة لجامعة طيبة للبنات والذي تم تنفيذه منذ أكثر من سنتين تم تصميمه وتنفيذه وفق المعايير الهندسية وتم تنفيذ وسائل السلامة فيه على أكمل وجه. جاء ذلك في ردٍ لبلدية ينبع على أحد المغردين المنتقدين لدوار شمال ينبع متهماً البلدية والمحافظة بالتكاسل والإهمال تجاه الدوار؛ حيث قال: "دوار خطير أزهق الأرواح والممتلكات، والمحافظ والبلدية يتفرجون؟ دون تدخل!"، مضيفاً أن الدوار خارج النطاق العمراني بـ12 كيلو دون لوحات إرشادية أو إنارة، ويعتبر مصيدة للقادمين من خارج ينبع. وقالت البلدية: "الدوار الواقع على طريق أملج والذي يعتبر ناقلاً للحركة لجامعة طيبة للبنات والذي تم تنفيذه منذ أكثر من سنتين تم تصميمه وتنفيذه وفق المعايير الهندسية وتم تنفيذ وسائل السلامة والتحذير اللازمة قبل الدوار من مطبات تهدئة بكل أنواعها ولوحات تحذيرية بكل الاتجاهات وبمسافة آمنة وحسب الأصول الفنية". وأضافت: "يستخدم الدوار بشكل يومي منذ إنشائه دون تسجيل أي حوادث سابقاً، وللبلدية كامل الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من قام بالتغريدة دون معرفة مسببات وظروف الحادث وكيل الإتهامات جزافاً بحق جهاز البلدية والمحافظة وفق الأنظمة في ذلك.

اتهمها بإهمال فتوعدته بملاحقة.. قصة ما غرد به مواطن ضد بلدية ينبع ماجد الرفاعي سبق 2019-07-13 توعدت بلدية ينبع أحد المغردين بالملاحقة القانونية بعد أن اتهمها بالإهمال تجاه أحد الميادين الواقعة على طريق أملج، موضحة أن الدوار الواقع على طريق أملج والذي يعتبر ناقلاً للحركة لجامعة طيبة للبنات والذي تم تنفيذه منذ أكثر من سنتين تم تصميمه وتنفيذه وفق المعايير الهندسية وتم تنفيذ وسائل السلامة فيه على أكمل وجه.

جاء ذلك في ردٍ لبلدية ينبع على أحد المغردين المنتقدين لدوار شمال ينبع متهماً البلدية والمحافظة بالتكاسل والإهمال تجاه الدوار؛ حيث قال: "دوار خطير أزهق الأرواح والممتلكات، والمحافظ والبلدية يتفرجون؟ دون تدخل!"، مضيفاً أن الدوار خارج النطاق العمراني بـ12 كيلو دون لوحات إرشادية أو إنارة، ويعتبر مصيدة للقادمين من خارج ينبع.

وقالت البلدية: "الدوار الواقع على طريق أملج والذي يعتبر ناقلاً للحركة لجامعة طيبة للبنات والذي تم تنفيذه منذ أكثر من سنتين تم تصميمه وتنفيذه وفق المعايير الهندسية وتم تنفيذ وسائل السلامة والتحذير اللازمة قبل الدوار من مطبات تهدئة بكل أنواعها ولوحات تحذيرية بكل الاتجاهات وبمسافة آمنة وحسب الأصول الفنية".

وأضافت: "يستخدم الدوار بشكل يومي منذ إنشائه دون تسجيل أي حوادث سابقاً، وللبلدية كامل الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من قام بالتغريدة دون معرفة مسببات وظروف الحادث وكيل الإتهامات جزافاً بحق جهاز البلدية والمحافظة وفق الأنظمة في ذلك.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 02:22 PM

اتهمها بإهمال فتوعدته بملاحقة.. قصة ما غرد به مواطن ضد بلدية ينبع تحدث عن خطر فبادلته بتوضيح وأن لها الحق في اتخاذ الإجراءات تجاهه





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توعدت بلدية ينبع أحد المغردين بالملاحقة القانونية بعد أن اتهمها بالإهمال تجاه أحد الميادين الواقعة على طريق أملج، موضحة أن الدوار الواقع على طريق أملج والذي يعتبر ناقلاً للحركة لجامعة طيبة للبنات والذي تم تنفيذه منذ أكثر من سنتين تم تصميمه وتنفيذه وفق المعايير الهندسية وتم تنفيذ وسائل السلامة فيه على أكمل وجه.

جاء ذلك في ردٍ لبلدية ينبع على أحد المغردين المنتقدين لدوار شمال ينبع متهماً البلدية والمحافظة بالتكاسل والإهمال تجاه الدوار؛ حيث قال: "دوار خطير أزهق الأرواح والممتلكات، والمحافظ والبلدية يتفرجون؟ دون تدخل!"، مضيفاً أن الدوار خارج النطاق العمراني بـ12 كيلو دون لوحات إرشادية أو إنارة، ويعتبر مصيدة للقادمين من خارج ينبع.

وقالت البلدية: "الدوار الواقع على طريق أملج والذي يعتبر ناقلاً للحركة لجامعة طيبة للبنات والذي تم تنفيذه منذ أكثر من سنتين تم تصميمه وتنفيذه وفق المعايير الهندسية وتم تنفيذ وسائل السلامة والتحذير اللازمة قبل الدوار من مطبات تهدئة بكل أنواعها ولوحات تحذيرية بكل الاتجاهات وبمسافة آمنة وحسب الأصول الفنية".

وأضافت: "يستخدم الدوار بشكل يومي منذ إنشائه دون تسجيل أي حوادث سابقاً، وللبلدية كامل الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من قام بالتغريدة دون معرفة مسببات وظروف الحادث وكيل الإتهامات جزافاً بحق جهاز البلدية والمحافظة وفق الأنظمة في ذلك.