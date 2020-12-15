"الغانم" رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي بـ31 صوتًا

منافسه بدر الحميدي حصل على 26 صوتًا

فاز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي الـ16، بعد حصوله على 31 صوتًا، مقابل 26 صوتًا لمنافسه بدر الحميدي.

ووفق صحيفة "القبس"، شهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقًا للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسًا ونائب رئيس من بين أعضائه.

يُذكر أن "الغانم" كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.