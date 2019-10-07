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تأكيدًا لما نشرته "سبق".. "شرطة الرياض": القبض على شابين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى داخل مجمع سكني

قاما بتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة

تأكيدًا لما نشرته "سبق" عن القبض على المتحرشين بفتيات داخل مقهى بحي سكني، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، (مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.
وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها .

شرطة الرياض الشرطة الرياض الأمن يضبط سوريين تحرشا بفتيات تحرش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيدًا لما نشرته "سبق".. "شرطة الرياض": القبض على شابين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى داخل مجمع سكني
سبق

تأكيدًا لما نشرته "سبق" عن القبض على المتحرشين بفتيات داخل مقهى بحي سكني، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، (مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.
وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها .

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
05:21 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
07:15 PM

تأكيدًا لما نشرته "سبق".. "شرطة الرياض": القبض على شابين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى داخل مجمع سكني

قاما بتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
76
31,881

تأكيدًا لما نشرته "سبق" عن القبض على المتحرشين بفتيات داخل مقهى بحي سكني، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، (مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.
وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها .

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