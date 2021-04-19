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ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

جرى مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

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ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
10:13 AM
اخر تعديل
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:23 AM

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

جرى مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

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