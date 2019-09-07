النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة موظفة "فندق صبيا"

إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحقائق

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.



