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النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة موظفة "فندق صبيا"

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كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.


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النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة موظفة "فندق صبيا"
سبق

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.


07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
05:53 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:26 PM

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة موظفة "فندق صبيا"

إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحقائق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
44
26,511

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.


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