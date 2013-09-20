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محافظ وادي الدواسر يدشن كتاب "زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة"

بحضور عدد من المهتمين بالتاريخ والتوثيق من أبناء المحافظة

تصوير-محمد آل مسحل: دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه اليوم، كتاب "زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة"، في إطار فعاليات احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بحضور عدد من المهتمين بالتاريخ والتوثيق من أبناء المحافظة.

وبهذه المناسبة أقيم حفل خطابي ألقى خلاله مؤلفه الزميل الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية مبارك بن عوض الدوسري كلمة تحدث فيها عن ماهية الكتاب والخطط التي أنتهجها في إعداده، وأهمية تلك الزيارة لدى أبناء مركز النويعمة في محافظة وادي الدواسر التي تمت يوم الأربعاء 29 شوال 1373هـ، والتي ما زالت الأهم في تاريخ المركز تتناولها أجيال بعد أجيال.

بعد ذلك القى محافظ وادي الدواسر فهد المسعود كلمة أكد فيها على أهمية التوثيق لمثل تلك المناسبات من أجل حفظ التأريخ، ومن أجل الأجيال القادمة، كما بارك رئيس مركز آل بريك في النويعمة بوادي الدواسر مسفر بن شجاع آل سويلمة ذلك الإصدار الذي عمل فيه مؤلفه جهداً كبيراً في البحث والتقصي والرصد لجمع المعلومات حتى تم إصداره. جرت بعد ذلك مراسم توقيع الكتاب من المؤلف للحضور.

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محافظ وادي الدواسر يدشن كتاب "زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة"
سبق

تصوير-محمد آل مسحل: دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه اليوم، كتاب "زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة"، في إطار فعاليات احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بحضور عدد من المهتمين بالتاريخ والتوثيق من أبناء المحافظة.

وبهذه المناسبة أقيم حفل خطابي ألقى خلاله مؤلفه الزميل الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية مبارك بن عوض الدوسري كلمة تحدث فيها عن ماهية الكتاب والخطط التي أنتهجها في إعداده، وأهمية تلك الزيارة لدى أبناء مركز النويعمة في محافظة وادي الدواسر التي تمت يوم الأربعاء 29 شوال 1373هـ، والتي ما زالت الأهم في تاريخ المركز تتناولها أجيال بعد أجيال.

بعد ذلك القى محافظ وادي الدواسر فهد المسعود كلمة أكد فيها على أهمية التوثيق لمثل تلك المناسبات من أجل حفظ التأريخ، ومن أجل الأجيال القادمة، كما بارك رئيس مركز آل بريك في النويعمة بوادي الدواسر مسفر بن شجاع آل سويلمة ذلك الإصدار الذي عمل فيه مؤلفه جهداً كبيراً في البحث والتقصي والرصد لجمع المعلومات حتى تم إصداره. جرت بعد ذلك مراسم توقيع الكتاب من المؤلف للحضور.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
06:07 PM

محافظ وادي الدواسر يدشن كتاب "زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة"

بحضور عدد من المهتمين بالتاريخ والتوثيق من أبناء المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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تصوير-محمد آل مسحل: دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه اليوم، كتاب "زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة"، في إطار فعاليات احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بحضور عدد من المهتمين بالتاريخ والتوثيق من أبناء المحافظة.

وبهذه المناسبة أقيم حفل خطابي ألقى خلاله مؤلفه الزميل الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية مبارك بن عوض الدوسري كلمة تحدث فيها عن ماهية الكتاب والخطط التي أنتهجها في إعداده، وأهمية تلك الزيارة لدى أبناء مركز النويعمة في محافظة وادي الدواسر التي تمت يوم الأربعاء 29 شوال 1373هـ، والتي ما زالت الأهم في تاريخ المركز تتناولها أجيال بعد أجيال.

بعد ذلك القى محافظ وادي الدواسر فهد المسعود كلمة أكد فيها على أهمية التوثيق لمثل تلك المناسبات من أجل حفظ التأريخ، ومن أجل الأجيال القادمة، كما بارك رئيس مركز آل بريك في النويعمة بوادي الدواسر مسفر بن شجاع آل سويلمة ذلك الإصدار الذي عمل فيه مؤلفه جهداً كبيراً في البحث والتقصي والرصد لجمع المعلومات حتى تم إصداره. جرت بعد ذلك مراسم توقيع الكتاب من المؤلف للحضور.

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