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محافظ الزلفي يتفقد مركز الشرطة ويفتتح المرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية

أشاد بجهود رجال الأمن في المحافظة .. وثمن دعم القيادة

تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم، مركز شرطة المحافظة وكان في استقباله مدير الشرطة العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير شعبة مرور المحافظة المقدم حسن بن شقير الرشيدي.

وشملت جولة محافظ الزلفي التفقدية أقسام مركز الشرطة، وتخلل ذلك افتتاح للمرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية، واستمع العتيبي لشرح عن أبرز مراحل تطورها من قِبل رئيس الشعبة رئيس رقباء أحمد السكران.

كما اطلع محافظ الزلفي على تجهيزات الشعبة الحديثة، إذ تم دعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المدربة، مما سيُسهم بمشيئة الله في اختصار الجهد والوقت فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المختلفة.

وفي ختام الجولة أعرب محافظ الزلفي عن شكره وتقديره للعقيد حمود العتيبي وزملائه بشرطة المحافظة وبمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة لجهودهم الملموسة على مستوى العمل الأمني بالمحافظة في ظل ما يلقاه القطاع الأمني من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الرياض وسموه نائبه، متمنيًا من الجميع بذل المزيد في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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محافظ الزلفي يتفقد مركز الشرطة ويفتتح المرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية
سبق

تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم، مركز شرطة المحافظة وكان في استقباله مدير الشرطة العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير شعبة مرور المحافظة المقدم حسن بن شقير الرشيدي.

وشملت جولة محافظ الزلفي التفقدية أقسام مركز الشرطة، وتخلل ذلك افتتاح للمرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية، واستمع العتيبي لشرح عن أبرز مراحل تطورها من قِبل رئيس الشعبة رئيس رقباء أحمد السكران.

كما اطلع محافظ الزلفي على تجهيزات الشعبة الحديثة، إذ تم دعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المدربة، مما سيُسهم بمشيئة الله في اختصار الجهد والوقت فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المختلفة.

وفي ختام الجولة أعرب محافظ الزلفي عن شكره وتقديره للعقيد حمود العتيبي وزملائه بشرطة المحافظة وبمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة لجهودهم الملموسة على مستوى العمل الأمني بالمحافظة في ظل ما يلقاه القطاع الأمني من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الرياض وسموه نائبه، متمنيًا من الجميع بذل المزيد في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:59 PM

محافظ الزلفي يتفقد مركز الشرطة ويفتتح المرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية

أشاد بجهود رجال الأمن في المحافظة .. وثمن دعم القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الزلفي
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تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم، مركز شرطة المحافظة وكان في استقباله مدير الشرطة العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير شعبة مرور المحافظة المقدم حسن بن شقير الرشيدي.

وشملت جولة محافظ الزلفي التفقدية أقسام مركز الشرطة، وتخلل ذلك افتتاح للمرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية، واستمع العتيبي لشرح عن أبرز مراحل تطورها من قِبل رئيس الشعبة رئيس رقباء أحمد السكران.

كما اطلع محافظ الزلفي على تجهيزات الشعبة الحديثة، إذ تم دعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المدربة، مما سيُسهم بمشيئة الله في اختصار الجهد والوقت فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المختلفة.

وفي ختام الجولة أعرب محافظ الزلفي عن شكره وتقديره للعقيد حمود العتيبي وزملائه بشرطة المحافظة وبمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة لجهودهم الملموسة على مستوى العمل الأمني بالمحافظة في ظل ما يلقاه القطاع الأمني من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الرياض وسموه نائبه، متمنيًا من الجميع بذل المزيد في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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