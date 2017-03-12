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"الخارجية "تعلن تأجيل عقد القمتين السعودية -الأفريقية والعربية - الأفريقية

للحد من التجمعات تماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية

أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.

ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الأفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر بمشيئة الله.

فيروس كورونا الجديد وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية "تعلن تأجيل عقد القمتين السعودية -الأفريقية والعربية - الأفريقية
سبق

أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.

ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الأفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر بمشيئة الله.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:22 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:52 PM

"الخارجية "تعلن تأجيل عقد القمتين السعودية -الأفريقية والعربية - الأفريقية

للحد من التجمعات تماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.

ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الأفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر بمشيئة الله.

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