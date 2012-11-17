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بعد الفوز على فيتنام .. بعثة الأخضر تغادر "هانوي" متجهة "للرياض"

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام عائدة إلى العاصمة الرياض عقب نهاية مباراته مع نظيره منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعود بعثة الأخضر السعودي إلى الوطن بعد 11 يومًا من سفرها إلى مدينة سيدني الأسترالية في الخامس من شهر نوفمبر الجاري لملاقاة المنتخب الأسترالي في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر ومن ثم توجهها إلى مدينة هانوي الخميس الماضي.

ونجح الأخضر في رحلته من العودة بأربع نقاط من أصل ست متاحة بعد أن تغلب مساء اليوم على فيتنام في عقر داره وفرضه التعادل السلبي على نظيره الأسترالي رافعًا بذلك رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.

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بعد الفوز على فيتنام .. بعثة الأخضر تغادر "هانوي" متجهة "للرياض"
سبق

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام عائدة إلى العاصمة الرياض عقب نهاية مباراته مع نظيره منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعود بعثة الأخضر السعودي إلى الوطن بعد 11 يومًا من سفرها إلى مدينة سيدني الأسترالية في الخامس من شهر نوفمبر الجاري لملاقاة المنتخب الأسترالي في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر ومن ثم توجهها إلى مدينة هانوي الخميس الماضي.

ونجح الأخضر في رحلته من العودة بأربع نقاط من أصل ست متاحة بعد أن تغلب مساء اليوم على فيتنام في عقر داره وفرضه التعادل السلبي على نظيره الأسترالي رافعًا بذلك رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:50 PM

بعد الفوز على فيتنام .. بعثة الأخضر تغادر "هانوي" متجهة "للرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام عائدة إلى العاصمة الرياض عقب نهاية مباراته مع نظيره منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعود بعثة الأخضر السعودي إلى الوطن بعد 11 يومًا من سفرها إلى مدينة سيدني الأسترالية في الخامس من شهر نوفمبر الجاري لملاقاة المنتخب الأسترالي في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر ومن ثم توجهها إلى مدينة هانوي الخميس الماضي.

ونجح الأخضر في رحلته من العودة بأربع نقاط من أصل ست متاحة بعد أن تغلب مساء اليوم على فيتنام في عقر داره وفرضه التعادل السلبي على نظيره الأسترالي رافعًا بذلك رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.

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