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"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 فبراير 2021، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377061 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 320 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368011 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6488 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 475 حالة.

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"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 فبراير 2021، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377061 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 320 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368011 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6488 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 475 حالة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
7,466

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 فبراير 2021، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377061 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 320 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368011 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6488 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 475 حالة.

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