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الإمارات تسجل 1724 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 1604 حالات والإصابات 530 ألفاً

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 530.944 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1604 حالات وفاة، مشيرةً إلى شفاء 1682 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 511.340 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1724 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 530.944 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1604 حالات وفاة، مشيرةً إلى شفاء 1682 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 511.340 حالة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
01:54 PM

الإمارات تسجل 1724 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 1604 حالات والإصابات 530 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 530.944 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1604 حالات وفاة، مشيرةً إلى شفاء 1682 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 511.340 حالة.

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