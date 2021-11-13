مُوَجّه طلابي للطلاب: نافسوا أنفسكم وابتعدوا عن أسباب الفشل.. وهذه هي مفاتيح النجاح

مع انطلاق الاختبارات هذا الأسبوع

تعيش الكثير من الأسر هذه الأيام، حالة من الاستنفار لتهيئة أبنائهم الطلاب والطالبات لخوض اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ غدًا الأحد بالاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر (عن بُعد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة ثلاثة أيام؛ فيما تستكمل الاختبارات التحريرية لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 12 ربيع الثاني.

وفي هذا الصدد، دعا منصور الصانع، الموجه الطلابي بثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض؛ لأن ينافسوا أنفسهم، فلا يكن هدفهم المذاكرة والاجتهاد من أجل أن يصبحوا الأوائل فقط بين أقرانهم؛ ولكن ليصبحوا الأوائل أمام أنفسهم.

وأكد في حديثه لـ"سبق" على الطلاب، أن يكون بداخلهم تعريف للحياة، وأهم كلمة فيه كيفيةُ التغلب على الصعاب وإحراز النجاح.

وتفصيلًا، دعا الموجه الطلابي "الصانع"، الطلاب في سياق توجيهاته التربوية والنفسية للطلاب والطالبات قبل بداية الاختبارات إلى الابتعاد عن السهر والعبث بالتقنية، وحذر من تناول الحبوب المنبهة والتدخين والتجول في الشوارع ساعات طويلة ومجالسة المثبطين والاستماع للرسائل السلبية والتسويف واليأس.

وحث "الصانع" الطلاب على المداومة على طاعة الله، والابتعاد عن المعاصي، وطاعة الوالدين؛ مؤكدًا أنها مفاتيح للنجاح الدائم.

ولتحقيق التفوق، أهابَ الموجه الطلابي منصور الصانع بالطلاب والطالبات، الاستعداد، وترتيب الوقت والحرص، والهمة العالية، والبعد عن الكسل، والتسويف، واستغلال الوقت، والصبر، وحفّزهم بالقول: "تتعبون بالدراسة، وغدًا تحصدون النجاح والسعادة".

وشدد "الصانع" على التحذير من تعاطي أي مواد منبهة بحجة أنها تعين على المذاكرة، وقال: "إياكم إياكم أن تصدقوا أن هذا المخدر يعينكم على التفكير، ويزيد في الحفظ، ويساعد على الاستذكار؛ إنما هي هموم وقتل وسموم".

وأثناء أداء الاختبارات ينصح الموجه الطلابي بعدم التفكير فيما سبق إذا خرج الطالب من اختباراته، وعليه أن يفكر بالذي يليه، ولا ينشغل، ولا بهتم بأدائه، بل يدعو الله بحسن النتيجة.

كما أوصى بعدم الاستعجال من الانصراف قبل المراجعة والتدقيق، مع الحرص على ترتيب الإجابات، وتحسين الخط، وأسلوب التعبير، وعدم التردد في سؤال المعلم عما أشكل عليه إن كان ذلك مسموحًا.

ودعا الطلاب إلى عدم الالتفات لما أو لمن حولهم، والابتعاد عن قراءة السؤال بصورة سطحية؛ بل عليهم أن يدققوا في كل كلمة، ويفهموا السؤال جيدًا، مع إلغاء الإجابة البعيدة قبل الاختيار.

ونصح الموجه الطلابي بثانوية الأمير سلطان، الطلاب بالهدوء وقت الاختبار، والبداية باسم الله، ثم البدء بالأسئلة الأسهل، وترك ما يصعب عليهم للنهاية، مع أهمية مراعاة الوقت والتحقق من النتيجة وعدم ترك أي سؤال فارغ.

يُذكر أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول تبدأ غدًا الأحد بالاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر (عن بُعد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، لمدة ثلاثة أيام؛ على أن تستبدل الاختبارات العلمية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

وتبدأ الاختبارات التحريرية والحضورية لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 12 ربيع الثاني الحالي، على أن تجرى الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، بمن في ذلك المنتسبون، حضوريًّا لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية؛ على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية، أو لعدم إتمامهم لسن 12 عامًا، أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.

وتبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية الساعة الرابعة عصرًا؛ فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الساعة السابعة والنصف صباحًا، وسيتم رصد النتائج في نظام "نور"، وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل سيكون أقصاه يوم الخميس 20 ربيع الثاني الحالي.