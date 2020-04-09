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إغلاق منشآت بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية

بلدية الخرج دعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات

أغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين، 15 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مخالفاتها للاشتراطات النظامية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.

بلدية الخرج مدينة السيح

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إغلاق منشآت بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية
سبق

أغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين، 15 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مخالفاتها للاشتراطات النظامية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:43 AM

إغلاق منشآت بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية

بلدية الخرج دعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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أغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين، 15 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مخالفاتها للاشتراطات النظامية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.

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