استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

الجراحة نجحت في إنهاء معاناة المريضة بسبب النزيف الحاد "شهريًا"

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إجراء عملية نادرة على مستوى الجراحة العامة في المملكة، حين تمكن ولله الحمد من استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة في "العشرينات" من العمر وغير متزوجة.

و تفصيلاً .. جاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله تعب المريضة التي عانت بسبب نزيف شديد مع فترة "الدورة الشهرية" وهو ما أدى إلى نزول نسبة "الهيموجلوبين" في الدم لديها بشكل كبير، وصل إلى 3 (جم / ديسيلتر) ، مما جعلها بحاجة ماسة إلى عملية نقل دم، فحدث ذلك في (15) مناسبة متتالية، أثناء سيرها على خطة علاجية دوائية سبقت زيارتها للمستشفى، حيث لم تنجح الأدوية التي حصلت عليها في المساهمة بالتحكم بالنزيف.

فيما أسهمت العملية التي أجريت على يد فريق طبي مميز من مستشفى قوى الأمن بالرياض، بقيادة الدكتور هيثم بدر وبمشاركة كلٍ من الدكتور أحمد شمسي والدكتور محمد خاشقجي، إضافة إلى طاقم التخدير بوجود الدكتور عبدالحميد عرفة والدكتور فراس الرفاعي؛ في الحفاظ على رحم المريضة بفضل من الله تعالى.

يُشار إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الكبيرة التي يتم إجراؤها لبعض المريضات من السيدات اللاتي يعانين بسبب الأعراض نفسها، حيث أسهمت بعد توفيق الله الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية وهي بصحة جيدة بعد أن تم مراقبة وضعها الصحي أثناء تنويمها وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.