النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

الجراحة نجحت في إنهاء معاناة المريضة بسبب النزيف الحاد "شهريًا"

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إجراء عملية نادرة على مستوى الجراحة العامة في المملكة، حين تمكن ولله الحمد من استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة في "العشرينات" من العمر وغير متزوجة.

و تفصيلاً .. جاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله تعب المريضة التي عانت بسبب نزيف شديد مع فترة "الدورة الشهرية" وهو ما أدى إلى نزول نسبة "الهيموجلوبين" في الدم لديها بشكل كبير، وصل إلى 3 (جم / ديسيلتر) ، مما جعلها بحاجة ماسة إلى عملية نقل دم، فحدث ذلك في (15) مناسبة متتالية، أثناء سيرها على خطة علاجية دوائية سبقت زيارتها للمستشفى، حيث لم تنجح الأدوية التي حصلت عليها في المساهمة بالتحكم بالنزيف.

فيما أسهمت العملية التي أجريت على يد فريق طبي مميز من مستشفى قوى الأمن بالرياض، بقيادة الدكتور هيثم بدر وبمشاركة كلٍ من الدكتور أحمد شمسي والدكتور محمد خاشقجي، إضافة إلى طاقم التخدير بوجود الدكتور عبدالحميد عرفة والدكتور فراس الرفاعي؛ في الحفاظ على رحم المريضة بفضل من الله تعالى.

يُشار إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الكبيرة التي يتم إجراؤها لبعض المريضات من السيدات اللاتي يعانين بسبب الأعراض نفسها، حيث أسهمت بعد توفيق الله الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية وهي بصحة جيدة بعد أن تم مراقبة وضعها الصحي أثناء تنويمها وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بمستشفى قوى الأمن بالرياض
سبق

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إجراء عملية نادرة على مستوى الجراحة العامة في المملكة، حين تمكن ولله الحمد من استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة في "العشرينات" من العمر وغير متزوجة.

و تفصيلاً .. جاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله تعب المريضة التي عانت بسبب نزيف شديد مع فترة "الدورة الشهرية" وهو ما أدى إلى نزول نسبة "الهيموجلوبين" في الدم لديها بشكل كبير، وصل إلى 3 (جم / ديسيلتر) ، مما جعلها بحاجة ماسة إلى عملية نقل دم، فحدث ذلك في (15) مناسبة متتالية، أثناء سيرها على خطة علاجية دوائية سبقت زيارتها للمستشفى، حيث لم تنجح الأدوية التي حصلت عليها في المساهمة بالتحكم بالنزيف.

فيما أسهمت العملية التي أجريت على يد فريق طبي مميز من مستشفى قوى الأمن بالرياض، بقيادة الدكتور هيثم بدر وبمشاركة كلٍ من الدكتور أحمد شمسي والدكتور محمد خاشقجي، إضافة إلى طاقم التخدير بوجود الدكتور عبدالحميد عرفة والدكتور فراس الرفاعي؛ في الحفاظ على رحم المريضة بفضل من الله تعالى.

يُشار إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الكبيرة التي يتم إجراؤها لبعض المريضات من السيدات اللاتي يعانين بسبب الأعراض نفسها، حيث أسهمت بعد توفيق الله الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية وهي بصحة جيدة بعد أن تم مراقبة وضعها الصحي أثناء تنويمها وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:23 AM

استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

الجراحة نجحت في إنهاء معاناة المريضة بسبب النزيف الحاد "شهريًا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,510

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إجراء عملية نادرة على مستوى الجراحة العامة في المملكة، حين تمكن ولله الحمد من استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة في "العشرينات" من العمر وغير متزوجة.

و تفصيلاً .. جاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله تعب المريضة التي عانت بسبب نزيف شديد مع فترة "الدورة الشهرية" وهو ما أدى إلى نزول نسبة "الهيموجلوبين" في الدم لديها بشكل كبير، وصل إلى 3 (جم / ديسيلتر) ، مما جعلها بحاجة ماسة إلى عملية نقل دم، فحدث ذلك في (15) مناسبة متتالية، أثناء سيرها على خطة علاجية دوائية سبقت زيارتها للمستشفى، حيث لم تنجح الأدوية التي حصلت عليها في المساهمة بالتحكم بالنزيف.

فيما أسهمت العملية التي أجريت على يد فريق طبي مميز من مستشفى قوى الأمن بالرياض، بقيادة الدكتور هيثم بدر وبمشاركة كلٍ من الدكتور أحمد شمسي والدكتور محمد خاشقجي، إضافة إلى طاقم التخدير بوجود الدكتور عبدالحميد عرفة والدكتور فراس الرفاعي؛ في الحفاظ على رحم المريضة بفضل من الله تعالى.

يُشار إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الكبيرة التي يتم إجراؤها لبعض المريضات من السيدات اللاتي يعانين بسبب الأعراض نفسها، حيث أسهمت بعد توفيق الله الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية وهي بصحة جيدة بعد أن تم مراقبة وضعها الصحي أثناء تنويمها وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,709

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة