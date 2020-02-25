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مصادر: تشييع "مبارك" في جنازة عسكرية

قانون يمنحه الحق رغم صدور أحكام ضده

نقلت قناة "بي بي سي" العربية عن مصادر عسكرية مصرية، أن السلطات ستقيم جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم (الثلاثاء).

وتثير إقامة جنازة عسكرية لـ"مبارك" الجدل في مصر؛ بسبب صدور أحكام بالسجن في حقه، إلا أن قانون رقم 35 لسنة 1979 في مصر يحسم الجدل، إذ خصص هذا القانون لتكريم كبار قادة القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من خبراتهم النادرة.

وبحسب القانون يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم.

حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: تشييع "مبارك" في جنازة عسكرية
سبق

نقلت قناة "بي بي سي" العربية عن مصادر عسكرية مصرية، أن السلطات ستقيم جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم (الثلاثاء).

وتثير إقامة جنازة عسكرية لـ"مبارك" الجدل في مصر؛ بسبب صدور أحكام بالسجن في حقه، إلا أن قانون رقم 35 لسنة 1979 في مصر يحسم الجدل، إذ خصص هذا القانون لتكريم كبار قادة القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من خبراتهم النادرة.

وبحسب القانون يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
03:41 PM

مصادر: تشييع "مبارك" في جنازة عسكرية

قانون يمنحه الحق رغم صدور أحكام ضده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,941

نقلت قناة "بي بي سي" العربية عن مصادر عسكرية مصرية، أن السلطات ستقيم جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم (الثلاثاء).

وتثير إقامة جنازة عسكرية لـ"مبارك" الجدل في مصر؛ بسبب صدور أحكام بالسجن في حقه، إلا أن قانون رقم 35 لسنة 1979 في مصر يحسم الجدل، إذ خصص هذا القانون لتكريم كبار قادة القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من خبراتهم النادرة.

وبحسب القانون يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم.

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