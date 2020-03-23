النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم مركبتين إحداهما لنقل الأموال

متحدث الهلال الأحمر: المصابون نُقلوا إلى مستشفى آل محمد بن ناصر وصبيا العام

توفي شخص وأصيب اثنان في حادث تصادم بين مركبتين؛ إحداهما مخصصة لنقل أموال على الطريق الذي يربط محافظة صبيا بجازان وباشرته الجهات الأمنية والإسعافية على الفور.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق": إن غرفة العمليات تَلَقّت صباح اليوم الاثنين عند الساعة 8:9 صباحًا، بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الذي يربط صبيا بجازان، وأن في موقع الحادث مصابين، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني بندر علواني.

وتابع: وعند وصول الفرقتين إلى موقع الحادث وُجدت ٣ حالات: حالة وفاة، وحالة حرجة، وحالة إصابتها متوسطة.. وتم تقديم الخدمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

حادث تصادم جازان محافظة صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم مركبتين إحداهما لنقل الأموال
سبق

توفي شخص وأصيب اثنان في حادث تصادم بين مركبتين؛ إحداهما مخصصة لنقل أموال على الطريق الذي يربط محافظة صبيا بجازان وباشرته الجهات الأمنية والإسعافية على الفور.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق": إن غرفة العمليات تَلَقّت صباح اليوم الاثنين عند الساعة 8:9 صباحًا، بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الذي يربط صبيا بجازان، وأن في موقع الحادث مصابين، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني بندر علواني.

وتابع: وعند وصول الفرقتين إلى موقع الحادث وُجدت ٣ حالات: حالة وفاة، وحالة حرجة، وحالة إصابتها متوسطة.. وتم تقديم الخدمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:39 PM

جازان.. مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم مركبتين إحداهما لنقل الأموال

متحدث الهلال الأحمر: المصابون نُقلوا إلى مستشفى آل محمد بن ناصر وصبيا العام

A A A
محمد المواسي - جازان
8
11,084

توفي شخص وأصيب اثنان في حادث تصادم بين مركبتين؛ إحداهما مخصصة لنقل أموال على الطريق الذي يربط محافظة صبيا بجازان وباشرته الجهات الأمنية والإسعافية على الفور.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق": إن غرفة العمليات تَلَقّت صباح اليوم الاثنين عند الساعة 8:9 صباحًا، بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الذي يربط صبيا بجازان، وأن في موقع الحادث مصابين، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني بندر علواني.

وتابع: وعند وصول الفرقتين إلى موقع الحادث وُجدت ٣ حالات: حالة وفاة، وحالة حرجة، وحالة إصابتها متوسطة.. وتم تقديم الخدمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,554

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة