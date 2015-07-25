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"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة

يحتفل الشاب عبدالمجيد بن صالح بن عبدالرحيم العمري، مساء اليوم الأحد، بزواجه على كريمة عمه سلمان بن عبدالرحيم العمري، بحضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظرًا للظروف الراهنة.
"سبق" تبارك لعائلة العمري وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

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"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة
سبق

يحتفل الشاب عبدالمجيد بن صالح بن عبدالرحيم العمري، مساء اليوم الأحد، بزواجه على كريمة عمه سلمان بن عبدالرحيم العمري، بحضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظرًا للظروف الراهنة.
"سبق" تبارك لعائلة العمري وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
04:48 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
05:55 PM

"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحتفل الشاب عبدالمجيد بن صالح بن عبدالرحيم العمري، مساء اليوم الأحد، بزواجه على كريمة عمه سلمان بن عبدالرحيم العمري، بحضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظرًا للظروف الراهنة.
"سبق" تبارك لعائلة العمري وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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