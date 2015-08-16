بالتراضي.. عقد التعاون مع جهاد الحسين يُفسخ

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون انهاء عقد السوري جهاد الحسين بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي:"قدم مجلس إدارة النادي جزيل الشكر والتقدير للاعب "جهاد الحسين" الذي فسخ عقده بالتراضي، بعدما مثل التعاون في الـ5 مواسم الماضية كان فيها مثالاً للاعب المميز خلقاً وأداءً، متمنياً له التوفيق والنجاح مستقبلاً مؤكداً بأنه كان من اللاعبين المميزينبتاريخ النادي".