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10 آلاف مسجد وجامع بمحافظات مكة تستقبل جموع المصلين فجر اليوم

عدا مدينة مكة والأحياء المعزولة وبعد غياب دام أكثر من شهرين ونصف

وثّقت الصور مساجد وجوامع محافظات مكة المكرّمة، وهي تستقبل فجر اليوم الثامن من شهر شوال، جموع المصلين بعد غياب دام لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وسط إجراءات احترازية طبقتها "الشؤون الإسلامية" على عموم مساجد المملكة.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، قد أنهى استعداداته لفتح الجوامع والمساجد في جميع محافظات المنطقة؛ عدا مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة.

وتم تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة والعمل على تحسين وتطوير وتقديم تلك الخدمات في فترة إغلاقها وسط مجهودات مكثّفة لتطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام الفرع على توفير كل الخدمات التعقيمية والأدوات اللازمة للتنظيف والتعقيم للمساجد والجوامع مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ، وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، ووضع علامات التباعد بمقدار مترين، والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برّادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وشملت عملية التعقيم الفرش، ودواليب وحاملات المصاحف، والأرضيات، والأبواب، والنوافذ من الداخل والخارج، والإنارة، والجدران الداخلية.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 آلاف مسجد وجامع بمحافظات مكة تستقبل جموع المصلين فجر اليوم
سبق

وثّقت الصور مساجد وجوامع محافظات مكة المكرّمة، وهي تستقبل فجر اليوم الثامن من شهر شوال، جموع المصلين بعد غياب دام لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وسط إجراءات احترازية طبقتها "الشؤون الإسلامية" على عموم مساجد المملكة.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، قد أنهى استعداداته لفتح الجوامع والمساجد في جميع محافظات المنطقة؛ عدا مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة.

وتم تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة والعمل على تحسين وتطوير وتقديم تلك الخدمات في فترة إغلاقها وسط مجهودات مكثّفة لتطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام الفرع على توفير كل الخدمات التعقيمية والأدوات اللازمة للتنظيف والتعقيم للمساجد والجوامع مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ، وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، ووضع علامات التباعد بمقدار مترين، والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برّادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وشملت عملية التعقيم الفرش، ودواليب وحاملات المصاحف، والأرضيات، والأبواب، والنوافذ من الداخل والخارج، والإنارة، والجدران الداخلية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:19 AM

10 آلاف مسجد وجامع بمحافظات مكة تستقبل جموع المصلين فجر اليوم

عدا مدينة مكة والأحياء المعزولة وبعد غياب دام أكثر من شهرين ونصف

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,833

وثّقت الصور مساجد وجوامع محافظات مكة المكرّمة، وهي تستقبل فجر اليوم الثامن من شهر شوال، جموع المصلين بعد غياب دام لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وسط إجراءات احترازية طبقتها "الشؤون الإسلامية" على عموم مساجد المملكة.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، قد أنهى استعداداته لفتح الجوامع والمساجد في جميع محافظات المنطقة؛ عدا مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة.

وتم تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة والعمل على تحسين وتطوير وتقديم تلك الخدمات في فترة إغلاقها وسط مجهودات مكثّفة لتطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام الفرع على توفير كل الخدمات التعقيمية والأدوات اللازمة للتنظيف والتعقيم للمساجد والجوامع مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ، وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، ووضع علامات التباعد بمقدار مترين، والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برّادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وشملت عملية التعقيم الفرش، ودواليب وحاملات المصاحف، والأرضيات، والأبواب، والنوافذ من الداخل والخارج، والإنارة، والجدران الداخلية.

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