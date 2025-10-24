فطنة مراقبي أمانة الجوف تغلق مخبزًا يعمل دون ترخيص

لا يوجد شهادات صحية للعاملين ولا لوحة تعريفية بالمنشأة

أغلقت أمانة منطقة الجوف -ممثلة في إدارة الرقابة الصحية- مخبزًا يعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في مدينة سكاكا.

وبيّنت أمانة منطقة الجوف، أن مراقبي صحة البيئة، من خلال جولاتهم المستمرة على الأسواق، لاحظوا مخبزًا لا يحمل لوحة، وعند الكشف على المحل تَبَيّن أنه يعمل دون الحصول على رخصة لمزاولة هذا النشاط، كما تَبَيّن عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل، إضافة لعدم وجود لوحة للمحل. وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك وإغلاق المحل ومخالفته بالحد الأعلى.

وأكدت أمانة المنطقة أنها لن تتهاون في أي تجاوزات للاشتراطات الصحية، وتضع سلامة وصحة المواطن في أولى اهتماماتها.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الـ24 ساعة.