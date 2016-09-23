النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ91

أكد أنه يتزامن مع مرور 100 عام على رعاية المؤسس لضيوف الرحمن

رفع الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس بسام بن عبدالرحمن بن غشيان، أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، أصالة عن نفسه وبالنيابة عن منسوبي برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن: في حين تحتفل المملكة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، تكمل جهود بلادنا قيادةً وشعبًا ١٠٠ عام في خدمة ورعاية ضيف الرحمن؛ إذ بدأ القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بأول جهود استضافة الحجاج والمعتمرين وتأمين رعايتهم وأمنهم قبل توحيد المملكة في عام 1343هـ؛ حيث كانت أولى بعثات الحج القادمة من معظم دول العالم تصل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عهده وتحت رعايته.

وأضاف: خدمة ضيف الرحمن ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، شرف يحظى به قادة هذه البلاد منذ الملك المؤسس وحتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأردف: النقلات الكبرى التي شهدها هذا القطاع والنجاحات المتوالية له، والتي كان آخرها استضافة حج عامي "1441هـ، 1442هـ" في ظروف استثنائية؛ مما يظهر قدرات المملكة تاريخيًّا على حمل هذا الشرف الكبير بكفاءة واقتدار".

وتابع "بن غشيان" بقوله: في ذكرى اليوم الوطني نستشعر كفريق عمل عظم المسؤولية وثقة القيادة الرشيدة وتوجيهات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فنجدّد العهد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لتأدية هذه المهمة الدينية والوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ91
سبق

رفع الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس بسام بن عبدالرحمن بن غشيان، أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، أصالة عن نفسه وبالنيابة عن منسوبي برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن: في حين تحتفل المملكة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، تكمل جهود بلادنا قيادةً وشعبًا ١٠٠ عام في خدمة ورعاية ضيف الرحمن؛ إذ بدأ القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بأول جهود استضافة الحجاج والمعتمرين وتأمين رعايتهم وأمنهم قبل توحيد المملكة في عام 1343هـ؛ حيث كانت أولى بعثات الحج القادمة من معظم دول العالم تصل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عهده وتحت رعايته.

وأضاف: خدمة ضيف الرحمن ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، شرف يحظى به قادة هذه البلاد منذ الملك المؤسس وحتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأردف: النقلات الكبرى التي شهدها هذا القطاع والنجاحات المتوالية له، والتي كان آخرها استضافة حج عامي "1441هـ، 1442هـ" في ظروف استثنائية؛ مما يظهر قدرات المملكة تاريخيًّا على حمل هذا الشرف الكبير بكفاءة واقتدار".

وتابع "بن غشيان" بقوله: في ذكرى اليوم الوطني نستشعر كفريق عمل عظم المسؤولية وثقة القيادة الرشيدة وتوجيهات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فنجدّد العهد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لتأدية هذه المهمة الدينية والوطنية.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
01:00 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:06 AM

الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ91

أكد أنه يتزامن مع مرور 100 عام على رعاية المؤسس لضيوف الرحمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
450

رفع الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس بسام بن عبدالرحمن بن غشيان، أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، أصالة عن نفسه وبالنيابة عن منسوبي برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن: في حين تحتفل المملكة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، تكمل جهود بلادنا قيادةً وشعبًا ١٠٠ عام في خدمة ورعاية ضيف الرحمن؛ إذ بدأ القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بأول جهود استضافة الحجاج والمعتمرين وتأمين رعايتهم وأمنهم قبل توحيد المملكة في عام 1343هـ؛ حيث كانت أولى بعثات الحج القادمة من معظم دول العالم تصل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عهده وتحت رعايته.

وأضاف: خدمة ضيف الرحمن ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، شرف يحظى به قادة هذه البلاد منذ الملك المؤسس وحتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأردف: النقلات الكبرى التي شهدها هذا القطاع والنجاحات المتوالية له، والتي كان آخرها استضافة حج عامي "1441هـ، 1442هـ" في ظروف استثنائية؛ مما يظهر قدرات المملكة تاريخيًّا على حمل هذا الشرف الكبير بكفاءة واقتدار".

وتابع "بن غشيان" بقوله: في ذكرى اليوم الوطني نستشعر كفريق عمل عظم المسؤولية وثقة القيادة الرشيدة وتوجيهات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فنجدّد العهد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لتأدية هذه المهمة الدينية والوطنية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة