النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طقس الخميس.. أتربة وغبار بهذه المناطق وسحب ممطرة على المرتفعات

تقرير الأرصاد: ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر مائج

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طقس الخميس.. أتربة وغبار بهذه المناطق وسحب ممطرة على المرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:23 AM

طقس الخميس.. أتربة وغبار بهذه المناطق وسحب ممطرة على المرتفعات

تقرير الأرصاد: ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر مائج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,265

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,983
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,810
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,553
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,689

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة