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"الدسوقي" يشكر القيادة على تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سائلاً المولى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة في التحول لاقتصاد قائم على الابتكار

رفع الدكتور منير بن محمود الدسوقي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، إضافة إلى عمله.


وعبر الدكتور منير الدسوقي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، وعدها تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة في التحول لاقتصاد قائم على الابتكار.


كما عبر عن شكره لرئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة على دعمه ومساندته.


وحصل الدكتور الدسوقي، على دكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي عام 2010 من "جامعة ماكماستر" في كندا، وماجستير في هندسة ريادة الأعمال والابتكار عام 2007، وماجستير في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي عام 2005 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2002 من "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن"، وشغل عدداً من المناصب منها مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكيل وزارة الاتصالات للتخطيط والتطوير، ومستشار وزير الاتصالات.


كما عمل رئيساً وعضواً في العديد من اللجان الوطنية، وشغل عدداً من المناصب في "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، ونال جوائز منها "جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين" عن فئة الموهوبين عام 2014 عن اختراعه في مجال الهندسة الكهربائية المسمى "التطوير عن طريق التكامل الزمني". كما نشر له أكثر من 85 ورقة ومقالة علمية في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات العالمية وحصل على أكثر من 20 براءة اختراع.

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"الدسوقي" يشكر القيادة على تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
سبق

رفع الدكتور منير بن محمود الدسوقي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، إضافة إلى عمله.


وعبر الدكتور منير الدسوقي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، وعدها تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة في التحول لاقتصاد قائم على الابتكار.


كما عبر عن شكره لرئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة على دعمه ومساندته.


وحصل الدكتور الدسوقي، على دكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي عام 2010 من "جامعة ماكماستر" في كندا، وماجستير في هندسة ريادة الأعمال والابتكار عام 2007، وماجستير في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي عام 2005 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2002 من "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن"، وشغل عدداً من المناصب منها مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكيل وزارة الاتصالات للتخطيط والتطوير، ومستشار وزير الاتصالات.


كما عمل رئيساً وعضواً في العديد من اللجان الوطنية، وشغل عدداً من المناصب في "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، ونال جوائز منها "جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين" عن فئة الموهوبين عام 2014 عن اختراعه في مجال الهندسة الكهربائية المسمى "التطوير عن طريق التكامل الزمني". كما نشر له أكثر من 85 ورقة ومقالة علمية في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات العالمية وحصل على أكثر من 20 براءة اختراع.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:44 PM

"الدسوقي" يشكر القيادة على تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سائلاً المولى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة في التحول لاقتصاد قائم على الابتكار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الدكتور منير بن محمود الدسوقي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، إضافة إلى عمله.


وعبر الدكتور منير الدسوقي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، وعدها تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة في التحول لاقتصاد قائم على الابتكار.


كما عبر عن شكره لرئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة على دعمه ومساندته.


وحصل الدكتور الدسوقي، على دكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي عام 2010 من "جامعة ماكماستر" في كندا، وماجستير في هندسة ريادة الأعمال والابتكار عام 2007، وماجستير في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي عام 2005 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2002 من "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن"، وشغل عدداً من المناصب منها مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكيل وزارة الاتصالات للتخطيط والتطوير، ومستشار وزير الاتصالات.


كما عمل رئيساً وعضواً في العديد من اللجان الوطنية، وشغل عدداً من المناصب في "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، ونال جوائز منها "جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين" عن فئة الموهوبين عام 2014 عن اختراعه في مجال الهندسة الكهربائية المسمى "التطوير عن طريق التكامل الزمني". كما نشر له أكثر من 85 ورقة ومقالة علمية في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات العالمية وحصل على أكثر من 20 براءة اختراع.

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