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الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج

"بيانكو": إعلان المملكة بلوغ صافي الصفر بحلول 2060 علامة على التحوُّل الأخضر

حثَّ الاتحاد الأوروبي على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية والخليج بصفة عامة؛ إذ تتبنى دول المنطقة الطاقة النظيفة.

وقالت سينزيا بيانكو، الزميلة في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن إعلان المملكة العربية السعودية الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2060 كان علامة على أن دول الخليج ترى فرصًا في التحول الأخضر.

وقالت إن بروكسل ستستفيد من ذلك؛ لأن دول السعودية خاصة، ودول الخليج عامة "يمكن أن تصبح من المصدرين الرئيسيين للطاقة النظيفة الرخيصة إلى أوروبا".

وأضافت بيانكو بأن تعميق العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج لن يوفر طاقة رخيصة للاتحاد الأوروبي فحسب، بل يمهد الطريق لحوار سياسي أكبر، مشيرة إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يضعوا الصفقة الأوروبية الخضراء في قلب ارتباطهم بالخليج.


يُشار إلى أن قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 97.1 مليار يورو (112.9 مليار دولار) في عام 2020، وفقًا لبيانات من بروكسل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج
سبق

حثَّ الاتحاد الأوروبي على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية والخليج بصفة عامة؛ إذ تتبنى دول المنطقة الطاقة النظيفة.

وقالت سينزيا بيانكو، الزميلة في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن إعلان المملكة العربية السعودية الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2060 كان علامة على أن دول الخليج ترى فرصًا في التحول الأخضر.

وقالت إن بروكسل ستستفيد من ذلك؛ لأن دول السعودية خاصة، ودول الخليج عامة "يمكن أن تصبح من المصدرين الرئيسيين للطاقة النظيفة الرخيصة إلى أوروبا".

وأضافت بيانكو بأن تعميق العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج لن يوفر طاقة رخيصة للاتحاد الأوروبي فحسب، بل يمهد الطريق لحوار سياسي أكبر، مشيرة إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يضعوا الصفقة الأوروبية الخضراء في قلب ارتباطهم بالخليج.


يُشار إلى أن قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 97.1 مليار يورو (112.9 مليار دولار) في عام 2020، وفقًا لبيانات من بروكسل.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:08 PM

الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج

"بيانكو": إعلان المملكة بلوغ صافي الصفر بحلول 2060 علامة على التحوُّل الأخضر

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خالد علي - الرياض
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حثَّ الاتحاد الأوروبي على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية والخليج بصفة عامة؛ إذ تتبنى دول المنطقة الطاقة النظيفة.

وقالت سينزيا بيانكو، الزميلة في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن إعلان المملكة العربية السعودية الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2060 كان علامة على أن دول الخليج ترى فرصًا في التحول الأخضر.

وقالت إن بروكسل ستستفيد من ذلك؛ لأن دول السعودية خاصة، ودول الخليج عامة "يمكن أن تصبح من المصدرين الرئيسيين للطاقة النظيفة الرخيصة إلى أوروبا".

وأضافت بيانكو بأن تعميق العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج لن يوفر طاقة رخيصة للاتحاد الأوروبي فحسب، بل يمهد الطريق لحوار سياسي أكبر، مشيرة إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يضعوا الصفقة الأوروبية الخضراء في قلب ارتباطهم بالخليج.


يُشار إلى أن قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 97.1 مليار يورو (112.9 مليار دولار) في عام 2020، وفقًا لبيانات من بروكسل.

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