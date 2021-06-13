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"السديس" يدشّن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي للعام المقبل

من اليوم حتى نهاية يوم الخميس القادم.. وهنا الشروط المطلوبة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم، رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي ١٤٤٣هـ على جميع المراحل: المتوسطة، والثانوية، والقسم المسائي، والقسم النسائي، مؤكدًا أن هذا التدشين هو أحد الحزم التطويرية الشاملة للمعهد؛ إذ تسهل عملية تقديم الطلاب للالتحاق بالمعهد.

ونوّه الدكتور السديس إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وطلاب العلم في إطار رؤية المملكة 2030، كما نوه إلى ما تحقّق من الإنجازات التطويرية والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يديم هذا الازدهار، وأن يكلّل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

يذكر أن أبواب التقديم ستُفتح اليوم حتى نهاية يوم الخميس القادم؛ حيث وضع المعهد عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وفي مقدمتها: أن يكون سعوديَّ الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسنَ السيرة والسلوك.

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"السديس" يدشّن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي للعام المقبل
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم، رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي ١٤٤٣هـ على جميع المراحل: المتوسطة، والثانوية، والقسم المسائي، والقسم النسائي، مؤكدًا أن هذا التدشين هو أحد الحزم التطويرية الشاملة للمعهد؛ إذ تسهل عملية تقديم الطلاب للالتحاق بالمعهد.

ونوّه الدكتور السديس إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وطلاب العلم في إطار رؤية المملكة 2030، كما نوه إلى ما تحقّق من الإنجازات التطويرية والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يديم هذا الازدهار، وأن يكلّل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

يذكر أن أبواب التقديم ستُفتح اليوم حتى نهاية يوم الخميس القادم؛ حيث وضع المعهد عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وفي مقدمتها: أن يكون سعوديَّ الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسنَ السيرة والسلوك.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:57 PM

"السديس" يدشّن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي للعام المقبل

من اليوم حتى نهاية يوم الخميس القادم.. وهنا الشروط المطلوبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم، رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي ١٤٤٣هـ على جميع المراحل: المتوسطة، والثانوية، والقسم المسائي، والقسم النسائي، مؤكدًا أن هذا التدشين هو أحد الحزم التطويرية الشاملة للمعهد؛ إذ تسهل عملية تقديم الطلاب للالتحاق بالمعهد.

ونوّه الدكتور السديس إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وطلاب العلم في إطار رؤية المملكة 2030، كما نوه إلى ما تحقّق من الإنجازات التطويرية والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يديم هذا الازدهار، وأن يكلّل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

يذكر أن أبواب التقديم ستُفتح اليوم حتى نهاية يوم الخميس القادم؛ حيث وضع المعهد عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وفي مقدمتها: أن يكون سعوديَّ الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسنَ السيرة والسلوك.

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