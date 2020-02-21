فيصل بن فرحان يرأس اجتماع وزراء خارجية "التعاون" على هامش الاجتماع "الأوروبي"

استعرض أوجه العلاقات الأخوية الخليجية المتينة وسبل تعزيزها كما ناقش التحديات الإقليمية

رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية، أمس، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي الـ26 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض الاجتماعَ أوجه العلاقات الأخوية الخليجية المتينة، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد التعاون والتنسيق الخليجي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حولها؛ لا سيما ملفات الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.