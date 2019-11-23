النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

هبط مسلحون من سيارة وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص

على هامش الحراك الشعبي في العراق، تعددت محاولات اغتيال عدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، كان آخرها اغتيال عضو مجلس محافظة بابل السابق.

وحسب موقع "وكالة الصحافة المستقلة" العراقية، فقد اغتال مسلحون الشيخ عامر المرشدي، العضو السابق في مجلس محافظة بابل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما وثقت كاميرات المراقبة عملية الاغتيال.

وكانت جثة الشيخ المرشدي قد عثر عليها يوم الخميس الماضي على طريق غربي محافظة بابل.

وأظهرت لقطات إيقاف سيارة الشيخ عامر المرشدي من قبل مركبة بيضاء رباعية الدفع، وذلك على طريق في ناحية أبي غرق غربي محافظة بابل، ثم هبط مسلحون من السيارة الرباعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على المرشدي ونجله، وأردوه قتيلاً، فيما نجا نجلُه من الموت بعد تبادل لإطلاق النار.

ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاجية تطالب الحكومة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين للقضاء أو الاستقالة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فيديو.. لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل
سبق

على هامش الحراك الشعبي في العراق، تعددت محاولات اغتيال عدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، كان آخرها اغتيال عضو مجلس محافظة بابل السابق.

وحسب موقع "وكالة الصحافة المستقلة" العراقية، فقد اغتال مسلحون الشيخ عامر المرشدي، العضو السابق في مجلس محافظة بابل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما وثقت كاميرات المراقبة عملية الاغتيال.

وكانت جثة الشيخ المرشدي قد عثر عليها يوم الخميس الماضي على طريق غربي محافظة بابل.

وأظهرت لقطات إيقاف سيارة الشيخ عامر المرشدي من قبل مركبة بيضاء رباعية الدفع، وذلك على طريق في ناحية أبي غرق غربي محافظة بابل، ثم هبط مسلحون من السيارة الرباعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على المرشدي ونجله، وأردوه قتيلاً، فيما نجا نجلُه من الموت بعد تبادل لإطلاق النار.

ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاجية تطالب الحكومة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين للقضاء أو الاستقالة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:45 PM

فيديو.. لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

هبط مسلحون من سيارة وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
22,712

على هامش الحراك الشعبي في العراق، تعددت محاولات اغتيال عدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، كان آخرها اغتيال عضو مجلس محافظة بابل السابق.

وحسب موقع "وكالة الصحافة المستقلة" العراقية، فقد اغتال مسلحون الشيخ عامر المرشدي، العضو السابق في مجلس محافظة بابل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما وثقت كاميرات المراقبة عملية الاغتيال.

وكانت جثة الشيخ المرشدي قد عثر عليها يوم الخميس الماضي على طريق غربي محافظة بابل.

وأظهرت لقطات إيقاف سيارة الشيخ عامر المرشدي من قبل مركبة بيضاء رباعية الدفع، وذلك على طريق في ناحية أبي غرق غربي محافظة بابل، ثم هبط مسلحون من السيارة الرباعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على المرشدي ونجله، وأردوه قتيلاً، فيما نجا نجلُه من الموت بعد تبادل لإطلاق النار.

ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاجية تطالب الحكومة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين للقضاء أو الاستقالة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة