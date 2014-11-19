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"الرويلي" يبحث مع رئيس الأركان اليمني التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين

استعرضا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها فيما يخدم الجانبين، ومناقشة عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويلي" يبحث مع رئيس الأركان اليمني التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين
سبق

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها فيما يخدم الجانبين، ومناقشة عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:36 PM

"الرويلي" يبحث مع رئيس الأركان اليمني التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين

استعرضا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,202

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها فيما يخدم الجانبين، ومناقشة عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

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