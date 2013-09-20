"دايسون" تلاحق "الفورمالديهايد" في مجموعتها الجديدة من أجهزة تنقية الهواء

مصمم لالتقاط الغبار شديد النعومة والمواد المسببة للحساسية

بات الوعي بجودة الهواء داخل المنزل يتزايد على نحو متصاعد في الممكلة وخاصة مع تعدد مصادر الملوثات، فمن الطهي إلى التصاق حبوب اللقاح بأحذيتنا، أصبحنا أكثر اهتماماً بجودة الهواء الداخلي ونبحث على الدوام عن الحلول للحصول على هواء صحي ونقي داخل منازلنا.

وتضع شركة التكنولوجيا العالمية "دايسون" في الاعتبار أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الترشيح والملوثات الموجودة في الهواء في المساحات الداخلية.

ويُقدّم جهاز تنقية الهواء Dyson Purifier Hot + Cool Formaldehyde، والذي يُعد أحدث أجهزة تنقية الهواء الخاصة بالشركة التي وصلت المملكة العربية السعودية حديثاً، حلاً يعمل بفعالية في المنازل الحقيقية، فهو مصمم لالتقاط الغبار شديد النعومة والمواد المُسببة للحساسية مع مستشعر الفورمالديهايد الفائق الذي يقوم باستشعاره والتخلص منه.

وقال مدير التصميم ديفيد هيل من دايسون، إن "الفورمالديهايد هو غاز عديم اللون يجد طريقه إلى المنزل من خلال مصادر مختلفة، فهو يأتي مع الأثاث والمنتجات الخشبية التي تحتوي على راتنجات أساسها الفورمالديهايد، مثل رقائق الخشب والألواح الليفية، بالإضافة إلى المواد العازلة ومنتجات "الاستخدام الذاتي"، مثل الطلاء وورق الحائط والورنيش ومنتجات التنظيف المنزلية".

وأضاف: "نظراً لكونها أصغر بـ500 مرة من الجسيمات التي يبلغ حجمها 0.1 ميكرون، فمن الصعب بشكلٍ خاص التقاط الفورمالديهايد، وإذا تُركت هذه الجزيئات دون اكتشاف، يمكن أن يؤدي التعرض لها لفترات طويلة إلى أضرار كبيرة بسبب الانبعاث المستمر للمواد الكيميائية المحمولة بالهواء والمعروفة باسم الغازات المنبعثة".

تدخل الملوثات الضارة إلى المنازل من خلال مواد التزيين ومواد التجديد

وتابع: "المعرفة العميقة بالملوثات الداخلية ذات صلة خاصة بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط حيث أظهرت الأبحاث أن ارتفاع درجة حرارة الغرفة والرطوبة المطلقة يزيدان بشكلٍ مباشر من إطلاق المركبات العضوية المتطايرة، مثل الفورمالديهايد، وتُشير الأبحاث إلى أن تركيزات الفورمالديهايد في الأماكن المُغلقة يُمكن أن تصل إلى 20 مرة أعلى في الصيف منها في الشتاء، ويعتمد ذلك على درجة الحرارة الداخلية وظروف الرطوبة.

وحول ما إذا كان التعرض للفورمالديهايد خطير، قال إنه "يزداد الحديث عن تأثير الفورمالديهايد الضار على الصحة على نطاقٍ واسع من قبل منظمة الصحة العالمية والهيئات البحثية الأخرى، مع قيام بعض المؤسسات الحكومية بوضع قيود على سلامة الفورمالديهايد وتنظيم استخدامها، وفي حين أن قراءات تركيز الفورمالديهايد في المنزل قد تبدو منخفضة في أي وقت يتم قياسها فيه، إلا أن المستويات داخل المنازل يُمكن أن تتفاقم حسب مدى إحكام إغلاقها، حيث يُمكن للمنزل مُحكم الإغلاق أن يحبس الملوثات الداخلية التي يكون مصدرها من الداخل".

وحول ما الذي يُمكنك فعله لتقليل الفورمالديهايد داخل المنزل، أكد أنه بالإضافة إلى اختيار منتجات "الاستخدام الذاتي" ومنتجات التجديد التي لا تحتوي على الفورمالديهايد، فإن زيادة التهوية واستخدام جهاز التنقية يُمكن أن يساعد في إزالة الغاز من منزلك.

وأضاف: "لا تقوم مجموعة تنقية الهواء Purifier Formaldehyde من دايسون باستشعار الفورمالديهايد عن طريق المستشعر الذكي فحسب، بل تقوم بتدميره أيضاً باستخدام مرشح دايسون للأكسدة التحفيزية الانتقائية. يقوم المرشح الصلب بتدمير الفورمالديهايد عن طريق تكسيره على المستوى الجزيئي إلى كميات ضئيلة من الماء وثاني أكسيد الكربون. بعد ذلك، يتزود المرشح من الأكسجين الموجود في الهواء للحفاظ على تدمير الفورمالديهايد باستمرار دون الحاجة إلى الاستبدال".

وتابع أن "بعض مستشعرات الفورمالديهايد تعتمد في عملها على الهلام، لذلك قد يجف بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تراجع دقة وأداء المستشعر، ويتميز مستشعر الفورمالديهايد من دايسون بالحالة الصلبة، وبالتالي لا يجف، ويدوم طوال عمر الماكينة".

وأضاف: "تستشعر الخوارزمية الذكية الخاصة بالجهاز بدقة مستويات الفورمالديهايد، ويتجاهل بذكاء الغازات الأخرى التي يتم اكتشافها بواسطة المستشعرات المخصصة لاكتشاف المركبات العضوية المتطايرة".

قدرات الاستشعار ضرورية لجهاز التنقية لالتقاط الملوثات

وأكد أن جهاز التنقية Purifier Hot + Cool Formaldehyde من دايسون مناسب للمنازل السعودية، مضيفاً: "صُممت أجهزة تنقية الهواء ‏Dyson Purifier‏ لتلائم المساحات الحقيقية، ويقيس معيار القطاع لاختبار أجهزة تنقية الهواء الأداء باستخدام ‏اختبار تم إجراؤه في غرفة صغيرة مساحتها 12 مترًا مربعًا مع مروحة سقف لتدوير الهواء ومستشعر واحد داخل الغرفة يقيس جودة الهواء". ‏

وقال: "لكن لفهم كيفية عمل أجهزة التنقية في بيئة حقيقية، يضع فريقنا أجهزة التنقية في اختبار Dyson's POLAR. يُجرى الاختبار ضمن مساحة أكبر تبلغ 27 مترًا مربعًا، مع وضع جهاز التنقية في زاوية الغرفة، وهو أمر نعلم بأن أصحابنا يقومون به عندما يضيفون جهاز تنقية الهواء إلى منازلهم، ولا توجد مروحة في سقف غرفة اختبار Dyson's POLAR، ويستخدم ثمانية أجهزة استشعار في زوايا الغرفة، ومستشعر ‏واحد في المركز لجمع بيانات جودة الهواء".

وتابع "إلى جانب الاختبار، يتوافق الجهاز من مجموعة تنقية الفورمالديهايد الجديدة من دايسون مع معيار HEPA H13. ولا يقتصر الأمر على المرشح فحسب، بل منقي الهواء بالكامل، الذي يلتقط 99.95 في المئة من الجسيمات الصغيرة التي يصل حجمها إلى 0.1 ميكرون. ويشمل ذلك الملوثات مثل المواد المسببة للحساسية والبكتيريا وفيروس H1N1 وحبوب اللقاح وجراثيم العفن".

وأوضح أن إغلاق منطقة تدفق الهواء بالكامل على جهاز التنقية يعد أمراً مهماً للغاية لأنه يزيد من كفاءة الماكينة عن طريق منع الهواء المتسخ من تجاوز المرشح. وباستخدام تقنية Air Multiplier الحاصلة على براءة اختراع من Dyson للحصول على دفع هواء قوي، تقوم الماكينة بعد ذلك بإخراج الهواء النقي إلى كل ركن من أركان الغرفة.

غرفة اختبار Dyson's POLAR