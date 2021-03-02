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عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"العمري": استفاد منها 110 مستفيدين في أغلب المجالات والتخصصات

نفَّذ مركز رعاية الموهوبين في إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع حزمة من البرامج الإثرائية "عن بُعد" ملبية احتياجات شريحة مهمة من الطلبة الموهوبين، يمثلون الدعامة الحقيقية لنهضة وتقدُّم وتطوُّر أي منطومة تعليمية.

وصرّح مدير التعليم، الدكتور أحمد العمري، بأهمية هذه البرامج الإثرائية التي تلبي احتياجات الطالب الموهوب في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وتأخذ بيده نحو التميز والإبداع.

وقال: "استفاد من هذه السلسلة المتكاملة في أغلب المجالات والتخصصات ما يقارب 110 مستفيدين؛ بهدف تنمية قدراتهم المعرفية والمهارية في عناوين مختلفة، شملت القبعات الست للتفكير، وصناعة النجاح، وكن مبدعًا، وأدوات سكامبر والخيال العلمي والاوردينو2".

وأكد أن مركز رعاية الموهوبين يسعى إلى مواكبة التطورات الحديثة في المجالات المختلفة، ويدعم شباب الوطن للتنافسية العالمية، والاستعداد لوظائف المستقبل.

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عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين
سبق

نفَّذ مركز رعاية الموهوبين في إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع حزمة من البرامج الإثرائية "عن بُعد" ملبية احتياجات شريحة مهمة من الطلبة الموهوبين، يمثلون الدعامة الحقيقية لنهضة وتقدُّم وتطوُّر أي منطومة تعليمية.

وصرّح مدير التعليم، الدكتور أحمد العمري، بأهمية هذه البرامج الإثرائية التي تلبي احتياجات الطالب الموهوب في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وتأخذ بيده نحو التميز والإبداع.

وقال: "استفاد من هذه السلسلة المتكاملة في أغلب المجالات والتخصصات ما يقارب 110 مستفيدين؛ بهدف تنمية قدراتهم المعرفية والمهارية في عناوين مختلفة، شملت القبعات الست للتفكير، وصناعة النجاح، وكن مبدعًا، وأدوات سكامبر والخيال العلمي والاوردينو2".

وأكد أن مركز رعاية الموهوبين يسعى إلى مواكبة التطورات الحديثة في المجالات المختلفة، ويدعم شباب الوطن للتنافسية العالمية، والاستعداد لوظائف المستقبل.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
10:40 PM

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"العمري": استفاد منها 110 مستفيدين في أغلب المجالات والتخصصات

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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نفَّذ مركز رعاية الموهوبين في إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع حزمة من البرامج الإثرائية "عن بُعد" ملبية احتياجات شريحة مهمة من الطلبة الموهوبين، يمثلون الدعامة الحقيقية لنهضة وتقدُّم وتطوُّر أي منطومة تعليمية.

وصرّح مدير التعليم، الدكتور أحمد العمري، بأهمية هذه البرامج الإثرائية التي تلبي احتياجات الطالب الموهوب في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وتأخذ بيده نحو التميز والإبداع.

وقال: "استفاد من هذه السلسلة المتكاملة في أغلب المجالات والتخصصات ما يقارب 110 مستفيدين؛ بهدف تنمية قدراتهم المعرفية والمهارية في عناوين مختلفة، شملت القبعات الست للتفكير، وصناعة النجاح، وكن مبدعًا، وأدوات سكامبر والخيال العلمي والاوردينو2".

وأكد أن مركز رعاية الموهوبين يسعى إلى مواكبة التطورات الحديثة في المجالات المختلفة، ويدعم شباب الوطن للتنافسية العالمية، والاستعداد لوظائف المستقبل.

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