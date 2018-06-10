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مدير صحة الطائف يستعرض حزمة مشاريع تطويرية في مستشفى الأطفال

وجّه باعتماد الأرضيات الإسفنجية بقسم التأهيل وزيادة المساحات المغطاة

استعرض مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم، عدداً من المشاريع التطويرية بمستشفى الأطفال في إطار حزمة المشاريع التطويرية التي من المزمع أن تطلقها الصحة في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لها.

وقدم مدير مستشفى الأطفال طارق الروقي، شرحاً مفصلاً عن مراحل سير العمل في مشروع الواجهات الخارجية للمستشفى وكذلك ما يشهده قسم التأهيل العلاجي من مراحل تطويرية بإدراج عدد من الأجهزة والمعدات والمرافق المساعدة الأخرى إلى جانب عدد من مشاريع تطوير بيئة العمل بأقسام متعددة بالمستشفى.

هذا وقد وجّه مدير صحة الطائف باعتماد الأرضيات الإسفنجية بقسم التأهيل والبدء بالارتباط مع أقسام التأهيل بالمستشفيات الطرفية فور التشغيل لتخصيص عيادات فرعية للعلاج الطبي للأطفال مع بداية التشغيل.

والتقى القحطاني، مقاول مشروع الواجهات الخارجية وأكد زيادة المساحات المغطاة داخل فناء المستشفى بما يحقق استغلال المساحات المتاحة لتكون نقاط انتظار وترفيه لمراجعي المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف تعكف على إنجاز عدد من المشاريع ووضع حجر الأساس لأخرى من المتوقع إعلان تفاصيلها خلال الأسابيع القادمة.

محافظة الطائف الشؤون الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير صحة الطائف يستعرض حزمة مشاريع تطويرية في مستشفى الأطفال
سبق

استعرض مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم، عدداً من المشاريع التطويرية بمستشفى الأطفال في إطار حزمة المشاريع التطويرية التي من المزمع أن تطلقها الصحة في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لها.

وقدم مدير مستشفى الأطفال طارق الروقي، شرحاً مفصلاً عن مراحل سير العمل في مشروع الواجهات الخارجية للمستشفى وكذلك ما يشهده قسم التأهيل العلاجي من مراحل تطويرية بإدراج عدد من الأجهزة والمعدات والمرافق المساعدة الأخرى إلى جانب عدد من مشاريع تطوير بيئة العمل بأقسام متعددة بالمستشفى.

هذا وقد وجّه مدير صحة الطائف باعتماد الأرضيات الإسفنجية بقسم التأهيل والبدء بالارتباط مع أقسام التأهيل بالمستشفيات الطرفية فور التشغيل لتخصيص عيادات فرعية للعلاج الطبي للأطفال مع بداية التشغيل.

والتقى القحطاني، مقاول مشروع الواجهات الخارجية وأكد زيادة المساحات المغطاة داخل فناء المستشفى بما يحقق استغلال المساحات المتاحة لتكون نقاط انتظار وترفيه لمراجعي المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف تعكف على إنجاز عدد من المشاريع ووضع حجر الأساس لأخرى من المتوقع إعلان تفاصيلها خلال الأسابيع القادمة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:47 AM

مدير صحة الطائف يستعرض حزمة مشاريع تطويرية في مستشفى الأطفال

وجّه باعتماد الأرضيات الإسفنجية بقسم التأهيل وزيادة المساحات المغطاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استعرض مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم، عدداً من المشاريع التطويرية بمستشفى الأطفال في إطار حزمة المشاريع التطويرية التي من المزمع أن تطلقها الصحة في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لها.

وقدم مدير مستشفى الأطفال طارق الروقي، شرحاً مفصلاً عن مراحل سير العمل في مشروع الواجهات الخارجية للمستشفى وكذلك ما يشهده قسم التأهيل العلاجي من مراحل تطويرية بإدراج عدد من الأجهزة والمعدات والمرافق المساعدة الأخرى إلى جانب عدد من مشاريع تطوير بيئة العمل بأقسام متعددة بالمستشفى.

هذا وقد وجّه مدير صحة الطائف باعتماد الأرضيات الإسفنجية بقسم التأهيل والبدء بالارتباط مع أقسام التأهيل بالمستشفيات الطرفية فور التشغيل لتخصيص عيادات فرعية للعلاج الطبي للأطفال مع بداية التشغيل.

والتقى القحطاني، مقاول مشروع الواجهات الخارجية وأكد زيادة المساحات المغطاة داخل فناء المستشفى بما يحقق استغلال المساحات المتاحة لتكون نقاط انتظار وترفيه لمراجعي المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف تعكف على إنجاز عدد من المشاريع ووضع حجر الأساس لأخرى من المتوقع إعلان تفاصيلها خلال الأسابيع القادمة.

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