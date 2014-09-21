"كرتونة" المصرية تغلق جولة تمويلية بقيمة 4.5 مليون دولار بقيادة "جلوبال فنتشرز"

تعمل على ربط الأطراف المشتركة في سوق التجارة التقليدية "تجزئة وجملة ومُصنعين"

أعلنت شركة "كرتونة" المصرية الناشئة، عن إغلاقها لجولة تمويلية لمرحلة ما قبل التمويل الأولي"series A" بقيمة 4.5 مليون دولار.



وتعتبر "كرتونة" منصة رقمية تعمل على ربط تجار التجزئة بالمصنّعين وتجار الجملة "B2B"، ما يساعد على دعم التحول الرقمي في سوق التجارة التقليدية بمصر.



وقادت الجولة الاستثمارية شركة جلوبال فينتشرز Global Ventures، وهي شركة دولية لرأس المال الاستثماري مقرها دبي، وشارك في هذه الجولة التمويلية كل من "كيبل أفريكا فينتشرز Kepple Africa Ventures و"تي 5 فينتشرز" T5 Ventures ومجموعة من المستثمرين الملائكة.



تنوي "كرتونة" استخدام التمويل الأخير في تطوير منظومتها الرقمية، وإتاحة خدمات تمويلية في عملية طلب المنتجات لمستخدمي منصة "كرتونة" من التجار.



شركة "كرتونة" هي شركة مصرية ناشئة، تأسست في أغسطس من عام 2020، وهي عبارة عن منصة رقمية لربط الأطراف المشتركه في سوق التجارة التقليدية "تجار تجزئة - تجار جملة - مُصنعين"، ومن خلال المنظومة التكنولوجية التي تتيحها "كرتونة" يمكن لتجار التجزئة طلب احتياجات متاجرهم من البضاعة لدى تجار الجملة والمصنعين عبر منصة "كرتونة" في أي وقت وبأي كمية حسب احتياجاتهم.



يواجه سوق تجارة التجزئة عدة تحديات، منها عدم قدرة تجار التجزئة على الوصول لقاعدة عريضة من تجار الجملة، فضلاً عن محدودية القدرات اللوجيستية والنقل الخاصة بتجار الجملة، بالاضافة إلى التغيرات الطارئة التي قد تحدث في أسعار البضاعة.



تعمل المنظومة الرقمية التي تتيحها شركة "كرتونة" لتجار التجزئة على التغلب على هذه التحديات، حيث تتيح الفرصة لتجار البقالة "التجزئة" مقارنة أسعار الجملة لحظيًا للمنتجات بين قاعدة عريضة من الموردين والمصنعين عبر منصة "كرتونة".



كذلك توفر المنظومة الرقمية التي تتيحها "كرتونة" للتجار "التجزئة - الجملة" استخدام البيانات وتحليلاتها ما يساعدهم على وضع خطط لنمو تجارتهم بشكل أكثر دقة وكفاءة.



وتذخر شركة "كرتونة" بالخبرات التي اكتسبتها من الشريك المؤسس محمود طلعت، وهو الرئيس التجاري السابق لشركة لمار مصر، والذي ساهم في بناء الشركة لتصبح واحدة من أهم الشركات الغذائية بمصر بحصة سوقية بلغت 20%، كما تمتد خبرات طلعت لسوق الإعلانات الرقمية، حيث أسس شركة سبيكول Speakol وهي منصة رقمية للإعلانات وتقدم خدماتها لأكثر من 60 مليون مستخدم شهريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



قال محمود طلعت الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كرتونة":

"يستحق تجار التجزئة الصغار والمتوسطون الفرصة لتشغيل أعمالهم بكفاءة مع تحقيق النمو في نفس الوقت".



تابع طلعت: "للقيام بذلك، يحتاجون الوصول الى المنتجات المطلوبة بشكل أكثر سرعة مع توفير خدمات دفع آمنة وكذلك خدمات أئتمانية، ونحن ملتزمون بتمكين أطراف المنظومة التجارية من الوصول الى احتياجاتهم بشكل دقيق و سهل، وذلك من خلال بناء شبكة قوية من تجار التجزئة المتصلين رقميًا بنظرائهم من تجار الجملة من جانب، وكذلك ربط تجار الجملة بالمُصنعين من جانب آخر".



من جانبه قال محمود عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة "كرتونة":

"لقد حان الوقت للاستفادة من التكنولوجيا لتطوير أداء مخازن تجار الجملة وقدراتهم اللوجيستية، ستعمل البيانات والتكنولوجيا على تحويل تجارة التجزئة التقليدية إلى تجارة رقمية، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد بشكل كبير".



منذ إنشائها في 2020، جذبت "كرتونة" أكثر من 30 ألف مستخدم في القاهرة والإسكندرية وحدهما، ونفذت أكثر من 400 ألف طلب بقيمة إجمالية للبضائع تبلغ مليار جنيه.



تعمل "كرتونة" مع 100 شركة للمنتجات الغذائية والسلع الإستهلاكية و1000 موزع وتاجر جملة، وتقدم لعملائها من تجار التجزئة أكثر من 10 آلالف منتج مدرج على منصتها الإلكترونية بما في ذلك الأطعمة الجافة والطازجة والمجمدة.



من ناحيته قال باسل مفتاح، الشريك العام في جلوبال فنتشرز Global Ventures:



"نحن متحمسون لقيادة جولة الاستثمار هذه في "كرتونة"، يعد السوق التجاري من أكثر الأسواق تطوراً، ولكنه يواجه العديد من التحديات، وتعالج منظومة "كرتونة" الإلكترونية هذه التحديات وتسهم في تحسين عملية التجارة بطريقة فريدة، وبتكلفة محدودة".



أضاف: "لقد أظهرت الشركة بالفعل نموًا ممتازًا ومستمر خلال العام الماضي، ونفخر بأن نشارك الفريق التأسيسي ذا الكفاءة العالية والخبرة رحلتهم".



نبذة عن شركة كرتونة:



هي منصة إلكترونية B2B تربط المشترين (تجار التجزئة) والبائعين (شركات السلع الاستهلاكية والموزعين وتجار الجملة)، فهي بمثابة سوق رقمي حيث لا تملك الشركة منتجًا.



تعمل منصة "كرتونة" الرقمية على تمكين المشتريين من تجار التجزئة من طلب احتياجاتهم من البضائع عبر تطبيق للهواتف المحمولة سهل الاستخدام، يسمح لهم الوصول الى شبكة متنوعة من موردي البضائع.



كما توفر منصة "كرتونة" وسيلة اتصال فورية بين المشتريين "تجار التجزئة" والبائعين من الموزعين وتجار الجملة، كما أنها توفر رؤية تفصيلية للسوق من خلال تحليل البيانات، وكذلك مقارنة الأسعار للبضائع المعروضة من جانب الموردين.



يمكن العثور على مزيد من المعلومات على https://cartona.com/

