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"دراية" و"مكتب طارق أبومعطي" للعقارات يطرحان صندوق "تلال الياسمين العقاري" بحجم 550 مليونًا

يستهدف تطوير البنية التحتية لأرض خام بشمال الرياض وبيعها لضخ مشاريع سكنية نموذجية

أعلنت "دراية المالية" و"مكتب طارق بن محمد أبومعطي للعقارات" إتمام طرح صندوق دراية "تلال الياسمين العقاري" (صندوق خاص مغلق)، الذي يبلغ حجمه نحو 550 مليون ريال سعودي، ويستهدف تطوير البنية التحتية لأرض خام بشمال الرياض، ثم بيعها، مشكلاً الخطوة الأولى لضخ مشاريع سكنية نموذجية تلبي احتياجات المواطن والمقيم.

وتقع الأرض في موقع استراتيجي وحيوي في حي الياسمين بشمال الرياض، وتتميز بسهولة الوصول إليها؛ إذ يحدها مباشرة من الجهة الشرقية طريق (أبوبکر الصديق)، ومن الجهة الجنوبية طريق الملك سلمان، وتبلغ مساحتها نحو ۲۸۰ ألف متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد بن سعيد الشماسي، أن غرض الصندوق يتمثل في التطوير الأولي للأرض، بما في ذلك عمل المخطط العام والبنية التحتية والمرافق العامة.

وأضاف بأن المشروع سيسهم في تلبية الطلب على الأراضي السكنية؛ وهو ما سيوفر سكنًا ملائمًا لمواطني ومقيمي السعودية؛ وذلك عطفًا على رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك السكن لدى المواطنين.

وبدوره، أشار طارق بن محمد أبومعطي إلى أن التوجه لإنشاء صناديق استثمارية في مجال التطوير العقاري يُشكِّل إحدى الخطوات الإيجابية لخلق مشاريع سكنية نموذجية، تلبي احتياجات المواطن والمقيم، وتتكامل مع المشاريع الوطنية للإسكان، في وقت تشهد فيه مدينة الرياض حراكًا عقاريًّا، لم يسبق له مثيل في تاريخ العاصمة، سيساهم -بمشيئة الله تعالى- في تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة.

وتعد "دراية المالية" شركة استثمارية، تم تعريفها كمؤسسة سوق مالية مرخصة بممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة الأصول والترتيب، بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 27-08109، ويبلغ حجم الأصول المدارة من قِبلها وأصول الحفظ ما يزيد على نحو 25 مليار ريال في العقارات والأسهم والصناديق الاستثمارية والملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل وخارج السعودية.

الرياض دراية المالية مكتب طارق بن محمد أبومعطي للعقارات دراية تلال الياسمين العقاري رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دراية" و"مكتب طارق أبومعطي" للعقارات يطرحان صندوق "تلال الياسمين العقاري" بحجم 550 مليونًا
سبق

أعلنت "دراية المالية" و"مكتب طارق بن محمد أبومعطي للعقارات" إتمام طرح صندوق دراية "تلال الياسمين العقاري" (صندوق خاص مغلق)، الذي يبلغ حجمه نحو 550 مليون ريال سعودي، ويستهدف تطوير البنية التحتية لأرض خام بشمال الرياض، ثم بيعها، مشكلاً الخطوة الأولى لضخ مشاريع سكنية نموذجية تلبي احتياجات المواطن والمقيم.

وتقع الأرض في موقع استراتيجي وحيوي في حي الياسمين بشمال الرياض، وتتميز بسهولة الوصول إليها؛ إذ يحدها مباشرة من الجهة الشرقية طريق (أبوبکر الصديق)، ومن الجهة الجنوبية طريق الملك سلمان، وتبلغ مساحتها نحو ۲۸۰ ألف متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد بن سعيد الشماسي، أن غرض الصندوق يتمثل في التطوير الأولي للأرض، بما في ذلك عمل المخطط العام والبنية التحتية والمرافق العامة.

وأضاف بأن المشروع سيسهم في تلبية الطلب على الأراضي السكنية؛ وهو ما سيوفر سكنًا ملائمًا لمواطني ومقيمي السعودية؛ وذلك عطفًا على رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك السكن لدى المواطنين.

وبدوره، أشار طارق بن محمد أبومعطي إلى أن التوجه لإنشاء صناديق استثمارية في مجال التطوير العقاري يُشكِّل إحدى الخطوات الإيجابية لخلق مشاريع سكنية نموذجية، تلبي احتياجات المواطن والمقيم، وتتكامل مع المشاريع الوطنية للإسكان، في وقت تشهد فيه مدينة الرياض حراكًا عقاريًّا، لم يسبق له مثيل في تاريخ العاصمة، سيساهم -بمشيئة الله تعالى- في تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة.

وتعد "دراية المالية" شركة استثمارية، تم تعريفها كمؤسسة سوق مالية مرخصة بممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة الأصول والترتيب، بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 27-08109، ويبلغ حجم الأصول المدارة من قِبلها وأصول الحفظ ما يزيد على نحو 25 مليار ريال في العقارات والأسهم والصناديق الاستثمارية والملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل وخارج السعودية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:00 AM

"دراية" و"مكتب طارق أبومعطي" للعقارات يطرحان صندوق "تلال الياسمين العقاري" بحجم 550 مليونًا

يستهدف تطوير البنية التحتية لأرض خام بشمال الرياض وبيعها لضخ مشاريع سكنية نموذجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "دراية المالية" و"مكتب طارق بن محمد أبومعطي للعقارات" إتمام طرح صندوق دراية "تلال الياسمين العقاري" (صندوق خاص مغلق)، الذي يبلغ حجمه نحو 550 مليون ريال سعودي، ويستهدف تطوير البنية التحتية لأرض خام بشمال الرياض، ثم بيعها، مشكلاً الخطوة الأولى لضخ مشاريع سكنية نموذجية تلبي احتياجات المواطن والمقيم.

وتقع الأرض في موقع استراتيجي وحيوي في حي الياسمين بشمال الرياض، وتتميز بسهولة الوصول إليها؛ إذ يحدها مباشرة من الجهة الشرقية طريق (أبوبکر الصديق)، ومن الجهة الجنوبية طريق الملك سلمان، وتبلغ مساحتها نحو ۲۸۰ ألف متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد بن سعيد الشماسي، أن غرض الصندوق يتمثل في التطوير الأولي للأرض، بما في ذلك عمل المخطط العام والبنية التحتية والمرافق العامة.

وأضاف بأن المشروع سيسهم في تلبية الطلب على الأراضي السكنية؛ وهو ما سيوفر سكنًا ملائمًا لمواطني ومقيمي السعودية؛ وذلك عطفًا على رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك السكن لدى المواطنين.

وبدوره، أشار طارق بن محمد أبومعطي إلى أن التوجه لإنشاء صناديق استثمارية في مجال التطوير العقاري يُشكِّل إحدى الخطوات الإيجابية لخلق مشاريع سكنية نموذجية، تلبي احتياجات المواطن والمقيم، وتتكامل مع المشاريع الوطنية للإسكان، في وقت تشهد فيه مدينة الرياض حراكًا عقاريًّا، لم يسبق له مثيل في تاريخ العاصمة، سيساهم -بمشيئة الله تعالى- في تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة.

وتعد "دراية المالية" شركة استثمارية، تم تعريفها كمؤسسة سوق مالية مرخصة بممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة الأصول والترتيب، بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 27-08109، ويبلغ حجم الأصول المدارة من قِبلها وأصول الحفظ ما يزيد على نحو 25 مليار ريال في العقارات والأسهم والصناديق الاستثمارية والملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل وخارج السعودية.

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