مقدمة الكتلة الباردة.. "الحصيني": تبدأ برياح على هذه المناطق

توقّع أمطاراً غزيرة على فلسطين وسوريا ولبنان تمتد إلى شمال المملكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ نشاط الرياح على الحدود الشمالية والجوف، وعلى البحر الأحمر الشمالي منه والأوسط، مع بداية تسرُّب هواء بارد على الأطراف الشمالية من المملكة، وهي مقدمة للكتلة الباردة للمنخفض القطبي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أتوقع -إن شاء الله- أن تتعرّض دول: فلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والأردن لأمطارٍ من متوسطة لغزيرة، اليوم الإثنين، مع فرصة أن تمتد الأمطار إلى نواحي الأطراف الشمالية، خاصة #القريات".

وأردف: "التنبيه لتساقط #الثلوج شبه الكثيفة على مرتفعات لبنان وسوريا".