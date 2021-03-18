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جامعة جازان تستحدث برنامجًا لإدارة أداء الكليات

"القحطاني" يشيد بجهود منسوبي كلية الطب

أشاد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بجهود منسوبي كلية الطب في استثمار الإمكانات والطاقات لتطوير ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء التعريفي الذي نظّمته كلية الطب عن برنامج إدارة الأداء للكليات الجامعية، بمسرح كليتي الحاسب والهندسة، صباح اليوم، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وقال عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، خلال عرض البرنامج: إنه وفي إطار توجه الجامعة نحو رفع كفاءة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، بنت الكلية وبتفانٍ وإبداع أساتذتها ومنسوبوها برنامجًا لإدارة أداء الكلية.

باستخدام بعض الأدوات والممارسات التي تمكن من الوصول إلى البيانات وتحليلها لاستخراج معلومات تهدف لتحسين عملية اتخاذ القرارات والأداء لأقصى حد.

وأشار الدكتور "مكين" إلى أن الحاجة الملحة برزت لمثل هذا العمل نتيجة لتوفر الكثير من البيانات الأولية غير المترابطة.

وتابع: ذلك استدعى ربط البيانات المتعددة المصادر لتوفير رؤية موحدة ومتكاملة عن بيانات الكلية وتحويلها من بيانات أولية غير مستغلة إلى بيانات مفيدة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي والتنبؤ المستقبلي.

وتعزيز القدرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط من واقع تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات يتم تحديثها بشكل دوري وإعداد التقارير المباشرة.

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جامعة جازان تستحدث برنامجًا لإدارة أداء الكليات
سبق

أشاد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بجهود منسوبي كلية الطب في استثمار الإمكانات والطاقات لتطوير ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء التعريفي الذي نظّمته كلية الطب عن برنامج إدارة الأداء للكليات الجامعية، بمسرح كليتي الحاسب والهندسة، صباح اليوم، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وقال عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، خلال عرض البرنامج: إنه وفي إطار توجه الجامعة نحو رفع كفاءة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، بنت الكلية وبتفانٍ وإبداع أساتذتها ومنسوبوها برنامجًا لإدارة أداء الكلية.

باستخدام بعض الأدوات والممارسات التي تمكن من الوصول إلى البيانات وتحليلها لاستخراج معلومات تهدف لتحسين عملية اتخاذ القرارات والأداء لأقصى حد.

وأشار الدكتور "مكين" إلى أن الحاجة الملحة برزت لمثل هذا العمل نتيجة لتوفر الكثير من البيانات الأولية غير المترابطة.

وتابع: ذلك استدعى ربط البيانات المتعددة المصادر لتوفير رؤية موحدة ومتكاملة عن بيانات الكلية وتحويلها من بيانات أولية غير مستغلة إلى بيانات مفيدة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي والتنبؤ المستقبلي.

وتعزيز القدرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط من واقع تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات يتم تحديثها بشكل دوري وإعداد التقارير المباشرة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
06:56 PM

جامعة جازان تستحدث برنامجًا لإدارة أداء الكليات

"القحطاني" يشيد بجهود منسوبي كلية الطب

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فهد كاملي - جازان
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أشاد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بجهود منسوبي كلية الطب في استثمار الإمكانات والطاقات لتطوير ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء التعريفي الذي نظّمته كلية الطب عن برنامج إدارة الأداء للكليات الجامعية، بمسرح كليتي الحاسب والهندسة، صباح اليوم، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وقال عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، خلال عرض البرنامج: إنه وفي إطار توجه الجامعة نحو رفع كفاءة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، بنت الكلية وبتفانٍ وإبداع أساتذتها ومنسوبوها برنامجًا لإدارة أداء الكلية.

باستخدام بعض الأدوات والممارسات التي تمكن من الوصول إلى البيانات وتحليلها لاستخراج معلومات تهدف لتحسين عملية اتخاذ القرارات والأداء لأقصى حد.

وأشار الدكتور "مكين" إلى أن الحاجة الملحة برزت لمثل هذا العمل نتيجة لتوفر الكثير من البيانات الأولية غير المترابطة.

وتابع: ذلك استدعى ربط البيانات المتعددة المصادر لتوفير رؤية موحدة ومتكاملة عن بيانات الكلية وتحويلها من بيانات أولية غير مستغلة إلى بيانات مفيدة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي والتنبؤ المستقبلي.

وتعزيز القدرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط من واقع تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات يتم تحديثها بشكل دوري وإعداد التقارير المباشرة.

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