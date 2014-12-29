"إحكام": الحضور إلى الفروع في المناطق بموعد إلكتروني سابق

التنظيم يهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة

أكدت الأمانة العامة للجان في "إحكام"، تغطية خدماتها كل مناطق المملكة، حيث سيتم تنظيم الحضور من خلال موعد إلكتروني.

يأتي ذلك ‏في إطار السعي على التواصل الفعّال مع كل المستفيدين.

وتبدأ الأمانة العامة للجان أعمالها وفق نظام المواعيد على ‎منصة "إحكام" عبر خدمة "اتصل بنا".

وتغطي الخدمة كل مناطق المملكة، وسيتم تنظيم الحضور بموعد إلكتروني سابق؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.