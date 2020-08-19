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"التعاون الإسلامي": نتابع بانشغال تطورات الوضع في مالي

أبدت استعدادها لدعم جهود إيجاد مخرج للأزمة الحالية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن متابعتها بانشغال لتطورات الوضع بجمهورية مالي، وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا استقالته واستقالة حكومته وحل البرلمان.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميعَ الأطراف في جمهورية مالي، إلى اعتماد الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها مالي منذ مدة.

وأعربت عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.

منظمة التعاون الإسلامي

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"التعاون الإسلامي": نتابع بانشغال تطورات الوضع في مالي
سبق

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن متابعتها بانشغال لتطورات الوضع بجمهورية مالي، وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا استقالته واستقالة حكومته وحل البرلمان.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميعَ الأطراف في جمهورية مالي، إلى اعتماد الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها مالي منذ مدة.

وأعربت عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
01:00 PM

"التعاون الإسلامي": نتابع بانشغال تطورات الوضع في مالي

أبدت استعدادها لدعم جهود إيجاد مخرج للأزمة الحالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن متابعتها بانشغال لتطورات الوضع بجمهورية مالي، وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا استقالته واستقالة حكومته وحل البرلمان.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميعَ الأطراف في جمهورية مالي، إلى اعتماد الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها مالي منذ مدة.

وأعربت عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.

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