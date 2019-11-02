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هل يسبّب "زانتاك" السرطان؟ .. هيئة أميركية تحسم الجدل المثار

بعد تجارب أُجريت على العقار الشهير في علاج حرقة المعدة

ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أمس الجمعة، أن تجارب أجرتها على عقار زانتاك الشهير في علاج حرقة المعدة تشير إلى أنه من المستبعد أن يتسبّب في تكوّن مواد مسرطنة داخل المعدة.

وقالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة، جانت وودكوك؛ في بيان، إن مستويات التلوّث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك، واحتمال تكوّن مادة (إن.دي.إم.أيه) المسبّبة للسرطان "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة".

ووفق "سكاي نيوز" لفتت الإدارة إلى أن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبّب في تكوّن مواد مسرطنة.

وأوضحت أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر؛ للتأكد مما إذا كان يتسبّب في تكوّن مادة (إن.دي.إم.أيه).

وجرى سحب العقار الذي تنتجه "سانوفي" الفرنسية للاشتباه في تلوّث الحبوب بمادة (إن.دي.إم.أيه) قبل استيعابها داخل المعدة.

زانتاك حرقة المعدة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية السرطان

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هل يسبّب "زانتاك" السرطان؟ .. هيئة أميركية تحسم الجدل المثار
سبق

ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أمس الجمعة، أن تجارب أجرتها على عقار زانتاك الشهير في علاج حرقة المعدة تشير إلى أنه من المستبعد أن يتسبّب في تكوّن مواد مسرطنة داخل المعدة.

وقالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة، جانت وودكوك؛ في بيان، إن مستويات التلوّث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك، واحتمال تكوّن مادة (إن.دي.إم.أيه) المسبّبة للسرطان "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة".

ووفق "سكاي نيوز" لفتت الإدارة إلى أن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبّب في تكوّن مواد مسرطنة.

وأوضحت أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر؛ للتأكد مما إذا كان يتسبّب في تكوّن مادة (إن.دي.إم.أيه).

وجرى سحب العقار الذي تنتجه "سانوفي" الفرنسية للاشتباه في تلوّث الحبوب بمادة (إن.دي.إم.أيه) قبل استيعابها داخل المعدة.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
10:37 AM

هل يسبّب "زانتاك" السرطان؟ .. هيئة أميركية تحسم الجدل المثار

بعد تجارب أُجريت على العقار الشهير في علاج حرقة المعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أمس الجمعة، أن تجارب أجرتها على عقار زانتاك الشهير في علاج حرقة المعدة تشير إلى أنه من المستبعد أن يتسبّب في تكوّن مواد مسرطنة داخل المعدة.

وقالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة، جانت وودكوك؛ في بيان، إن مستويات التلوّث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك، واحتمال تكوّن مادة (إن.دي.إم.أيه) المسبّبة للسرطان "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة".

ووفق "سكاي نيوز" لفتت الإدارة إلى أن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبّب في تكوّن مواد مسرطنة.

وأوضحت أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر؛ للتأكد مما إذا كان يتسبّب في تكوّن مادة (إن.دي.إم.أيه).

وجرى سحب العقار الذي تنتجه "سانوفي" الفرنسية للاشتباه في تلوّث الحبوب بمادة (إن.دي.إم.أيه) قبل استيعابها داخل المعدة.

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