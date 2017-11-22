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الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية

بلغ ما تم الاستيلاء عليه 7 ملايين ريال وضُبط بحوزتهم 1159 شريحة اتصال محلية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذت في عدد من مناطق السعودية، قام بها (4) أشخاص، مواطن قُبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

وتمثلت العمليات الاحتيالية في بث روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم، وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم، وانتهاج أساليب عدة للتغرير بضحاياهم، وسرقة معلوماتهم الوطنية لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، وذلك بتواطؤ المواطن مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، وإيداعها في حسابات بنكية عائدة للمقيمين الذين عملوا على توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال، وفتح حسابات بنكية لهم، واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات، وأرقام اتصال وهمية، مكنتهم من السحب والإيداع، وتحويل الأموال إلى خارج السعودية لآخرين في إحدى الدول العربية. وقد بلغ ما تم الاستيلاء عليه (7.000.000) ريال، فيما ضبط بحوزتهم (1159) شريحة اتصال محلية، و(25) جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وحواسيب، استُخدمت في عملياتهم الاحتيالية، ومبالغ مالية. وقد جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

وكان سناب الداخلية قد نشر مقطعًا يوضح فيه أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذت في عدد من مناطق السعودية، قام بها (4) أشخاص، مواطن قُبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض متعب البقمي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذت في عدد من مناطق السعودية، قام بها (4) أشخاص، مواطن قُبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

وتمثلت العمليات الاحتيالية في بث روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم، وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم، وانتهاج أساليب عدة للتغرير بضحاياهم، وسرقة معلوماتهم الوطنية لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، وذلك بتواطؤ المواطن مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، وإيداعها في حسابات بنكية عائدة للمقيمين الذين عملوا على توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال، وفتح حسابات بنكية لهم، واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات، وأرقام اتصال وهمية، مكنتهم من السحب والإيداع، وتحويل الأموال إلى خارج السعودية لآخرين في إحدى الدول العربية. وقد بلغ ما تم الاستيلاء عليه (7.000.000) ريال، فيما ضبط بحوزتهم (1159) شريحة اتصال محلية، و(25) جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وحواسيب، استُخدمت في عملياتهم الاحتيالية، ومبالغ مالية. وقد جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

وكان سناب الداخلية قد نشر مقطعًا يوضح فيه أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذت في عدد من مناطق السعودية، قام بها (4) أشخاص، مواطن قُبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
12:54 AM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
07:02 AM

الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية

بلغ ما تم الاستيلاء عليه 7 ملايين ريال وضُبط بحوزتهم 1159 شريحة اتصال محلية

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مجموعة من المحررين - الرياض
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9,980

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذت في عدد من مناطق السعودية، قام بها (4) أشخاص، مواطن قُبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

وتمثلت العمليات الاحتيالية في بث روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم، وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم، وانتهاج أساليب عدة للتغرير بضحاياهم، وسرقة معلوماتهم الوطنية لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، وذلك بتواطؤ المواطن مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، وإيداعها في حسابات بنكية عائدة للمقيمين الذين عملوا على توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال، وفتح حسابات بنكية لهم، واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات، وأرقام اتصال وهمية، مكنتهم من السحب والإيداع، وتحويل الأموال إلى خارج السعودية لآخرين في إحدى الدول العربية. وقد بلغ ما تم الاستيلاء عليه (7.000.000) ريال، فيما ضبط بحوزتهم (1159) شريحة اتصال محلية، و(25) جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وحواسيب، استُخدمت في عملياتهم الاحتيالية، ومبالغ مالية. وقد جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

وكان سناب الداخلية قد نشر مقطعًا يوضح فيه أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذت في عدد من مناطق السعودية، قام بها (4) أشخاص، مواطن قُبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

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