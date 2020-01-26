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بالصور: 6 قطع أثرية سعودية تُذهل رواد "لوفر أبوظبي".. تعرف عليها

ضمن معرض "روائع المملكة" الذى تنظمه هيئة الساحة

يعرض حالياً متحف اللوفر في أبوظبي، مكتشفات أثرية سعودية تعود لبداية التاريخ البشري، ضمن معرض "روائع المملكة"، الذى تنظمه الھیئة العامة للساحة والتراث الوطني، وينتهي يوم السبت 16 فبراير المقبل.

ونالت 6 قطع أثرية الكثير من الإعجاب ضمن 140 قطعة يحتويها المعرض، وإحداها أصغر قطعة في المتحف، وعمرها 90 ألف سنة، والثانية تتضمن صورة وجه الإنسان البدائي، والقطعة الثالثة حجر النصب ذو العينين، ويعود إلى تيماء بالمملكة العربية السعودية من عام 400 - 600 قبل الميلاد.

أما القطعة الرابعة التي حازت الإعجاب بالمعرض فهي لوح من الحجر الرملي يحمل نقوشاً باللغة اللاتينية تصف عملية إصلاح سور المدينة يعود إلى الفترة 175 - 177 قبل الميلاد، والقطعة الخامسة تمثل رأس ومخالب أسد من نجران تعود إلى 100 - 200 ميلادي.

والقطعة السادسة هي قفل ومزلاج نقش عليهما اسم السلطان العثماني أحمد الأول (1603 - 1617) أيضاً من حجرة الحرم النبوي وباب الكعبة المشرفة مكسواً بأوراق من الفضة المذهبة، وظل باباً للكعبة على مدى ثلاثة قرون (القرن الـ17 - القرن الـ20.

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بالصور: 6 قطع أثرية سعودية تُذهل رواد "لوفر أبوظبي".. تعرف عليها
سبق

يعرض حالياً متحف اللوفر في أبوظبي، مكتشفات أثرية سعودية تعود لبداية التاريخ البشري، ضمن معرض "روائع المملكة"، الذى تنظمه الھیئة العامة للساحة والتراث الوطني، وينتهي يوم السبت 16 فبراير المقبل.

ونالت 6 قطع أثرية الكثير من الإعجاب ضمن 140 قطعة يحتويها المعرض، وإحداها أصغر قطعة في المتحف، وعمرها 90 ألف سنة، والثانية تتضمن صورة وجه الإنسان البدائي، والقطعة الثالثة حجر النصب ذو العينين، ويعود إلى تيماء بالمملكة العربية السعودية من عام 400 - 600 قبل الميلاد.

أما القطعة الرابعة التي حازت الإعجاب بالمعرض فهي لوح من الحجر الرملي يحمل نقوشاً باللغة اللاتينية تصف عملية إصلاح سور المدينة يعود إلى الفترة 175 - 177 قبل الميلاد، والقطعة الخامسة تمثل رأس ومخالب أسد من نجران تعود إلى 100 - 200 ميلادي.

والقطعة السادسة هي قفل ومزلاج نقش عليهما اسم السلطان العثماني أحمد الأول (1603 - 1617) أيضاً من حجرة الحرم النبوي وباب الكعبة المشرفة مكسواً بأوراق من الفضة المذهبة، وظل باباً للكعبة على مدى ثلاثة قرون (القرن الـ17 - القرن الـ20.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:39 PM

بالصور: 6 قطع أثرية سعودية تُذهل رواد "لوفر أبوظبي".. تعرف عليها

ضمن معرض "روائع المملكة" الذى تنظمه هيئة الساحة

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خالد خليل - الرياض
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يعرض حالياً متحف اللوفر في أبوظبي، مكتشفات أثرية سعودية تعود لبداية التاريخ البشري، ضمن معرض "روائع المملكة"، الذى تنظمه الھیئة العامة للساحة والتراث الوطني، وينتهي يوم السبت 16 فبراير المقبل.

ونالت 6 قطع أثرية الكثير من الإعجاب ضمن 140 قطعة يحتويها المعرض، وإحداها أصغر قطعة في المتحف، وعمرها 90 ألف سنة، والثانية تتضمن صورة وجه الإنسان البدائي، والقطعة الثالثة حجر النصب ذو العينين، ويعود إلى تيماء بالمملكة العربية السعودية من عام 400 - 600 قبل الميلاد.

أما القطعة الرابعة التي حازت الإعجاب بالمعرض فهي لوح من الحجر الرملي يحمل نقوشاً باللغة اللاتينية تصف عملية إصلاح سور المدينة يعود إلى الفترة 175 - 177 قبل الميلاد، والقطعة الخامسة تمثل رأس ومخالب أسد من نجران تعود إلى 100 - 200 ميلادي.

والقطعة السادسة هي قفل ومزلاج نقش عليهما اسم السلطان العثماني أحمد الأول (1603 - 1617) أيضاً من حجرة الحرم النبوي وباب الكعبة المشرفة مكسواً بأوراق من الفضة المذهبة، وظل باباً للكعبة على مدى ثلاثة قرون (القرن الـ17 - القرن الـ20.

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