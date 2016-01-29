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رومانيا.. مصرع 4 وإجلاء 102 مريض في حريق بمستشفى مخصّص لكورونا ببوخارست

قُتل أربعة أشخاص في مستشفى في العاصمة الرومانية بوخارست؛ مخصّص لمصابي كورونا، صباح اليوم الجمعة، فيما تمّ إجلاء 102 مريض، وفق ما قال مسؤولون.

واندلع الحريق، الذي تمّ إخماده على الفور، صباح اليوم، في أحد مباني مستشفى "ماتي بالس" في العاصمة بوخارست.

وقالت خدمات الطوارئ الرومانية، في تقرير أولي، إن عدداً غير محدّد من الأشخاص أُصيبوا قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق.

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رومانيا.. مصرع 4 وإجلاء 102 مريض في حريق بمستشفى مخصّص لكورونا ببوخارست
سبق

قُتل أربعة أشخاص في مستشفى في العاصمة الرومانية بوخارست؛ مخصّص لمصابي كورونا، صباح اليوم الجمعة، فيما تمّ إجلاء 102 مريض، وفق ما قال مسؤولون.

واندلع الحريق، الذي تمّ إخماده على الفور، صباح اليوم، في أحد مباني مستشفى "ماتي بالس" في العاصمة بوخارست.

وقالت خدمات الطوارئ الرومانية، في تقرير أولي، إن عدداً غير محدّد من الأشخاص أُصيبوا قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:34 PM

رومانيا.. مصرع 4 وإجلاء 102 مريض في حريق بمستشفى مخصّص لكورونا ببوخارست

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل أربعة أشخاص في مستشفى في العاصمة الرومانية بوخارست؛ مخصّص لمصابي كورونا، صباح اليوم الجمعة، فيما تمّ إجلاء 102 مريض، وفق ما قال مسؤولون.

واندلع الحريق، الذي تمّ إخماده على الفور، صباح اليوم، في أحد مباني مستشفى "ماتي بالس" في العاصمة بوخارست.

وقالت خدمات الطوارئ الرومانية، في تقرير أولي، إن عدداً غير محدّد من الأشخاص أُصيبوا قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق.

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