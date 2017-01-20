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ولي العهد يُطلق "مجموعة بوتيك" المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة

لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة.. وتوفير تجربة ضيافة استثنائية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن إطلاق "مجموعة بوتيك"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق "بوتيك" فائقة الفخامة؛ لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.

وبالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير ثلاث وجهات تاريخية؛ وهي: قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحًا فاخرًا و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحًا فاخرًا و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة ضيافة فاخرة.

وستمزج "مجموعة بوتيك" أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية؛ لتقديم تجربة ضيافة حصرية تُثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وستعمل الشركة على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف.

وبهذه المناسبة، صرَّح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، قائلًا: "يأتي إطلاق سمو ولي العهد لـ"مجموعة بوتيك" تأكيدًا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي".

وأضاف: "سيُسهم إطلاق المجموعة في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يُطلق "مجموعة بوتيك" المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة
سبق

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن إطلاق "مجموعة بوتيك"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق "بوتيك" فائقة الفخامة؛ لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.

وبالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير ثلاث وجهات تاريخية؛ وهي: قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحًا فاخرًا و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحًا فاخرًا و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة ضيافة فاخرة.

وستمزج "مجموعة بوتيك" أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية؛ لتقديم تجربة ضيافة حصرية تُثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وستعمل الشركة على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف.

وبهذه المناسبة، صرَّح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، قائلًا: "يأتي إطلاق سمو ولي العهد لـ"مجموعة بوتيك" تأكيدًا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي".

وأضاف: "سيُسهم إطلاق المجموعة في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
02:16 PM

ولي العهد يُطلق "مجموعة بوتيك" المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة

لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة.. وتوفير تجربة ضيافة استثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن إطلاق "مجموعة بوتيك"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق "بوتيك" فائقة الفخامة؛ لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.

وبالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير ثلاث وجهات تاريخية؛ وهي: قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحًا فاخرًا و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحًا فاخرًا و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة ضيافة فاخرة.

وستمزج "مجموعة بوتيك" أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية؛ لتقديم تجربة ضيافة حصرية تُثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وستعمل الشركة على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف.

وبهذه المناسبة، صرَّح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، قائلًا: "يأتي إطلاق سمو ولي العهد لـ"مجموعة بوتيك" تأكيدًا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي".

وأضاف: "سيُسهم إطلاق المجموعة في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".

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