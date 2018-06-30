يرعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، يوم الثلاثاء القادم انطلاق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة، كأول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة، وذلك في ظل ترجمة رؤية المملكة 2030، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية.

انطلاق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف في جدة.. الثلاثاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-06-30 يرعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، يوم الثلاثاء القادم انطلاق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة، كأول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة، وذلك في ظل ترجمة رؤية المملكة 2030، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية. ويستهدف البرنامج توطين 5 آلآف وظيفة بالقطاع الخاص ويوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة وظيفية منتهية بالتوظيف في 16 مجالاً.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 02:16 PM

اخر تعديل 02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439 07:01 AM

انطلاق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف في جدة.. الثلاثاء يوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة وظيفية في 16 مجالاً





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يرعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، يوم الثلاثاء القادم انطلاق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة، كأول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة، وذلك في ظل ترجمة رؤية المملكة 2030، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية.

ويستهدف البرنامج توطين 5 آلآف وظيفة بالقطاع الخاص ويوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة وظيفية منتهية بالتوظيف في 16 مجالاً.