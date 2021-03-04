الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 3، حتى الـ5 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 3، حتى الـ5 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 3، حتى الـ5 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 3، حتى الـ5 مساءً.