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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة والصيد بدون ترخيص في محمية بتبوك

عثر بحوزتهما على (7) طيور مصيدة وبندقيات وذخائر وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة ارتكبا مخالفات صيد من دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك، وعثر بحوزتهما على (7) طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سلاح "الشوزن" في الصيد (100) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة والصيد بدون ترخيص في محمية بتبوك
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة ارتكبا مخالفات صيد من دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك، وعثر بحوزتهما على (7) طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سلاح "الشوزن" في الصيد (100) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
11:02 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة والصيد بدون ترخيص في محمية بتبوك

عثر بحوزتهما على (7) طيور مصيدة وبندقيات وذخائر وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة ارتكبا مخالفات صيد من دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك، وعثر بحوزتهما على (7) طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سلاح "الشوزن" في الصيد (100) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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