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شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضاً مستخدمي الطريق للخطر.

فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة حائل النيابة العامة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضاً مستخدمي الطريق للخطر.

فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
01:06 AM

شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضاً مستخدمي الطريق للخطر.

فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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